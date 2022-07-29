Yunan Başbakan Miçotakis yine tahrik operasyonunda! Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler: Osmanlıcı fanteziler yerine…
Doğu Akdeniz'de tahriklerden asla vazgeçmeyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Haddini aşan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde artan gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla sürüyor.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün CNN International kanalında katıldığı programda Türkiye'yle ilişkilere değindi.
"TÜRKİYE İLE SORUNLARI GİDERMEK İSTİYORUZ"
"NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı" diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu.
Uluslararası hukuka bağlı kalarak farklılıkları giderebileceklerine inandıklarını kaydeden Miçotakis, doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK SKANDAL İFADELER
Yunanistan Başbakanı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak yerine kötü giden Türk ekonomisini canlandırmaya odaklanarak halkına daha iyi hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.
ERDOĞAN "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK" DEMİŞTİ
Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim Ege'de yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalarla son dönemde iyice tırmandı.