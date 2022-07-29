Yunan Başbakan Miçotakis yine tahrik operasyonunda! Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler: Osmanlıcı fanteziler yerine…

"TÜRKİYE İLE SORUNLARI GİDERMEK İSTİYORUZ"

"NATO'nun ve Avrupa'nın isteyeceği son şey, Güneydoğu Avrupa'da bir başka istikrarsızlık kaynağı" diye konuşan Miçotakis, Türkiye'yle sorunları gidermek istediklerini savundu.