Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı
Son dakika haberi... Yunanistangüvenlik güçlerinin, kara sınırlarına girenlere uyguladığı şiddetin yanı sıra bazı Yunan köylülerin de traktörlerle göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, traktöre binen köylülerin tel örgü çekilen sınır hattı boyunca Türkiye tarafındaki göçmenlere tarım ilacı sıktığı görülüyor.
09.03.2020 17:54
- Son Güncelleme: 09.03.2020 17:55
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