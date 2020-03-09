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Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı

Son dakika haberi... Yunanistangüvenlik güçlerinin, kara sınırlarına girenlere uyguladığı şiddetin yanı sıra bazı Yunan köylülerin de traktörlerle göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, traktöre binen köylülerin tel örgü çekilen sınır hattı boyunca Türkiye tarafındaki göçmenlere tarım ilacı sıktığı görülüyor.

09.03.2020 17:54 - Son Güncelleme: 09.03.2020 17:55
Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek için binlerce göçmenin bekleyişi Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde sürüyor.

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Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı

Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli su ile sert müdahalesi de yer yer devam ediyor.

Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı

Bugün ise Yunan asker ve polisinin gözetiminde, sınırın Türkiye tarafına sokulan traktörlerle tel örgüler arkasında bekleyen göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıkıldı.

Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı

AŞIRI SAĞCILARIN YAPTIĞI İDDİASI
Sınır hattı boyunca tarım ilacı sıkılmaya devam edildiği görülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkiye yol açarken, çekim yapanların ise güldüğü duyuldu.

Yunanistan'dan pes dedirten görüntüler! Sınırdaki göçmenlerin üzerine traktörle tarım ilacı sıkıldı

Tarım ilacının, Yunanistan'da yaşayan aşırı sağcılar tarafından sıkıldığı iddia edildi.

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