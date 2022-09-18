Yunanistan’dan itiraf gibi analiz: Boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular

'Pek çok Türk şirketi, daha pandeminin ilk günlerinde işlemleri artırma potansiyellerini fark ettiğinden, yeni şubeler kurdular. Covid-19 nedeniyle karantinaya girmek yerine küresel tedarik zincirlerinde boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular. Benzer bir taktik, Avrupa'daki savaşın Dünya ekonomisinde yarattığı çalkantıların ortasında da izlendi.'

Türkiye'nin ihracatının son iki yılda düzenli bir şekilde arttığının altını çizen gazete, haberde 'Çin'i demiryolu ile Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Avrupa'ya bağlayan Yeni İpek Yolu'nun 'Orta Koridoru' da Türkiye'ye çıkıyor' ifadesine yer verildi.