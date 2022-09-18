Yunanistan'dan itiraf gibi analiz: Boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular
Ege'de sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan'ın en büyük Türk düşmanı olan Ta Nea gazetesinden dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Ukrayna - Rusya savaşıyla Türkiye'nin etkisinin arttığını yazan gazete "Boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular" ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Savaş tüm diplomatik çabalara rağmen hız kesmeden devam ederken Yunanistan basınında çarpıcı bir analiz yer aldı.
'Pek çok Türk şirketi, daha pandeminin ilk günlerinde işlemleri artırma potansiyellerini fark ettiğinden, yeni şubeler kurdular. Covid-19 nedeniyle karantinaya girmek yerine küresel tedarik zincirlerinde boşluklar aradılar ve onları Türk ürünleriyle doldurdular. Benzer bir taktik, Avrupa'daki savaşın Dünya ekonomisinde yarattığı çalkantıların ortasında da izlendi.'
Türkiye'nin ihracatının son iki yılda düzenli bir şekilde arttığının altını çizen gazete, haberde 'Çin'i demiryolu ile Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Avrupa'ya bağlayan Yeni İpek Yolu'nun 'Orta Koridoru' da Türkiye'ye çıkıyor' ifadesine yer verildi.
Aynı haberde Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına dikkat çekildi. Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı demiryolu ile birbirine bağlayan Marmaray Tüneli'ni tamamladığının altını çizen gazete şu ifadelere yer verdi;
'İstanbul'un güneyindeki 31 kilometrelik Marmaray Tüneli'ni tamamlayan Türkiye son 20 yılda 1.085 kilometre yeni demiryolu hattı inşa etti. Aynı dönemde 6 bin 400 kilometreden fazla eski demiryolu hattı yenilendi.'
Ankara'nın on yıllık planını yazan Ta Nea, 'Ülkenin planı, on yıl içinde ülkedeki tüm limanların ve tüm havaalanlarının demiryolu ile birbirine bağlanması' değerlendirmesinde bulundu.
Türiye'nin bu yatırımlardan yaralandığına vurgu yapılan haberde 'hem Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından hem de sonrasından ve Çin'in tedarik zinciri sorunlarından yararlanıyor' denildi.