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Tayvan'ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberine göre Tayvan'da erken saatlerde büyük bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6,8 olarak açıklanırken, Ada'nın güneydoğusunda tsunami uyarısı yapıldı.

18.09.2022 14:54 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:00
Tayvan’ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tayvan’ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Tayvan’ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.

Tayvan’ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.

Tayvan’ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı

Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, dün, 10 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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