Tayvan'ı yıkan deprem! Yollar çöktü yer yarıldı! Tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika haberine göre Tayvan'da erken saatlerde büyük bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6,8 olarak açıklanırken, Ada'nın güneydoğusunda tsunami uyarısı yapıldı.
18.09.2022 14:54 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:00
Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.