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Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi'nin kararını gazetelerden öğrendi

Dünya geçtiğimiz haftadan bu yana II. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i son yolculuğuna uğurlamak için hazırlıklar devam ediyor. Yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry depremi yaşandı. Prens Harry ve eşi, ailesinin verdiği şok kararı gazeteden öğrendi.

18.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:51
Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi’nin kararını gazetelerden öğrendi

Dünyanın gözü kulağı günlerdir İngiltere'den gelen haberlerde...

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Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi’nin kararını gazetelerden öğrendi

Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.

Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry'yi şoke eden haber dün geldi.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi’nin kararını gazetelerden öğrendi

İngiliz Telegraph gazetesi dün tabiri caizse ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı.

Gazetenin iddiasına göre Prens Harry ve Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Megan Markle kraliçenin Cenaze töreni öncesi düzenlenecek resepsiyona davet edilmedi.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi’nin kararını gazetelerden öğrendi

Bugün ise bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail çiftin bu kararı gazeteden öğrendiğini sayfalarına taşıdı.

Gazetenin iddiasına göre, söz konusu karar çifte resmen tebliğ edilmedi. Daily Mail haberinde adını açıklamadığı bir kaynağın şu sözüne yer verdi;

Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi’nin kararını gazetelerden öğrendi

'Bana, davet edilmediklerini basında yer alan haberleri okuyarak öğrendiklerini söylediler.'

Söz konusu etkinlik bugün Kral Charles ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

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