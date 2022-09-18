Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi’nin kararını gazetelerden öğrendi

Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.

Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry'yi şoke eden haber dün geldi.