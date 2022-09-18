Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni öncesinde Prens Harry depremi! Kraliyet Ailesi'nin kararını gazetelerden öğrendi
Dünya geçtiğimiz haftadan bu yana II. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i son yolculuğuna uğurlamak için hazırlıklar devam ediyor. Yarın düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry depremi yaşandı. Prens Harry ve eşi, ailesinin verdiği şok kararı gazeteden öğrendi.
18.09.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:51
Ailesi ile arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esen Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası ülkesine dönmüş ve ailesi ile arasındaki buzlar erimişti.
Kraliçenin cenazesi için özel izin verilen ve askeri üniformasını giyebilen Prens Harry'yi şoke eden haber dün geldi.
İngiliz Telegraph gazetesi dün tabiri caizse ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya attı.
Gazetenin iddiasına göre Prens Harry ve Kraliyet Ailesi'ne yönelik suçlamalarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Megan Markle kraliçenin Cenaze töreni öncesi düzenlenecek resepsiyona davet edilmedi.