On binlerce Fransız sokağa indi! Enerji krizi tavan yaptı halk Macron’u istifaya çağırdı: AB ve NATO’dan çıkalım

Rusya-Ukrayna savaşının en büyük faturası Avrupa'ya çıkmış gibi görünüyor. Savaşı sona erdirme çabaları yerine Ukrayna'ya silah ve maddi yardım yapmayı tercih eden Avrupa ülkeleri enerji krizi ve bozulan tedarik zinciri ile mücadele ediyor.