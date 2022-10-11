On binlerce Fransız sokağa indi! Enerji krizi tavan yaptı halk Macron'u istifaya çağırdı: AB ve NATO'dan çıkalım
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji krizi yaşayan Avrupa'da halk sokaklara döküldü. Ülkeler birbiri ardında tasarruf paketlerini devreye alırken, yaşanan sıkıntılardan etkilenen halk duruma tepki göstermek için gösteriler düzenledi. Tepkilerin geldiği son ülke Fransa oldu. On binlerce kişi sokağa çıkarak Macron'u istifaya davet etti. Fransızlar ayrıca ekonomideki bozulma ve enerji krizi nedeniyle "Frexit" çağrısı yaparak Avrupa Birliği ve NATO'dan ayrılmak için slogan attı. Ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle akaryakıt tedariği konusunda da sıkıntı yaşanırken, benzin istasyonlarında da sıkıntı yaşanıyor.
Rusya-Ukrayna savaşının en büyük faturası Avrupa'ya çıkmış gibi görünüyor. Savaşı sona erdirme çabaları yerine Ukrayna'ya silah ve maddi yardım yapmayı tercih eden Avrupa ülkeleri enerji krizi ve bozulan tedarik zinciri ile mücadele ediyor.
FRANSA'DA 'DİRENİŞ' PROTESTOLARI BAŞLADI
Fransa'nın başkenti Paris'te 'Direniş' pankartı açılarak binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Ekonomik bozulma, sağlık sistemindeki erişilemezlikler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerde sloganlar atıldı.
"AB'DEN ÇIKALIM"
Fransızlar, Avrupa Birliği'nin ülkelerine zarar verdiğini düşünerek 'AB'den çıkalım' talebinde bulundu. İngiltere'nin AB'den ayrılış sürecinde sık sık duyduğumuz 'Brexit' kelimesini Fransızlar 'Frexit' olarak yeniden gündeme getirdi. Göstericiler 'Frexit' yazılı pankartlar açtı. Yine NATO'dan ayrılma fikri de göstericiler tarafından dile getiriliyor.
MACRON 'İSTİFA' SESLERİ
Sokağa dökülen Fransızlar bu tablodan Cumhurbaşkanı Macron ve hükümeti sorumlu tuttu. Macron, binlerce kişi tarafından istifaya davet edildi.