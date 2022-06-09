Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması! Yunanistan'ın kaç askeri var? Türkiye mi güçlü Yunanistan mı? Türkiye, Yunan'a fark attı
Türkiye mi güçlü Yunanistan mı? Yunanistan'ın kaç askeri var? Türkiye'nin kaç askeri var? Dünya çapında askeri hareketlilik her geçen gün artarken, ülkelerin savunma yatırımları da fazlalaşıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim artarken ülkelerin askeri gücü merak ediliyor. EFES-2022 tatbikatı ile Yunanistan'a gövde gösterisi yapılırken Türkiye'nin askeri gücü dikkat çekti. Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması! Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte dünyanın en güçlü orduları...
09.06.2022 18:23 - Son Güncelleme: 09.06.2022 18:24
SALDIRI HELİKOPTERLERİNDE ÜST SIRADA
Toplam nüfusun 82 milyon 17 bin 514 olarak alındığı raporda Türkiye'nin 1 milyon 406 bin 994 kişinin her yıl askerlik yaşına ulaştığı belirtildi. Yıllık askerlik yaşında 139 ülke içinde 15. sırada olan Türkiye'de mevcut insan gücü 41 milyon 874 bin 832 kişi olarak açıklandı.
DENİZ KUVVETLERİNDE İLK 3'TE
Türkiye deniz kuvvetlerinde fırkateyn sayısıyla üçüncü sıraya yerleşirken, denizaltılar, korvetler ve kara kuvvetleri kapsamında zırhlı araçlar, tanklar, ağır silahlarda da ilk 10 içinde yer aldığı görülüyor.
Türkiye coğrafi konumunun faydaları ve lojistik gücüyle de listede ön planda. Bağlantı noktaları ve terminaller de 11. sırada yer alıyor.