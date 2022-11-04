Asya'da savaşın ayak sesleri! Jetler peş peşe "acil" koduyla havalandı... Kuzey Kore "Korkunç bir hata" diyerek uyarmıştı
Asya'da son dönemde yaşanan yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği tatbikatı uzatma kararı, bölgede ipleri kopma noktasına getirdi. Kuzey Kore yönetimi karar sonrası, "ABD ve Güney Kore ne kadar geri dönülemez ve korkunç bir hata yaptığını öğrenecek" sözleri ile duruma tepki göstermişti. Bu sözler sonrası peş peşe 6 füze denemesi yapan Kuzey Kore, ardından 180 savaş uçağını havalandırdı. Güney Kore ise "Acil" koduyla harekete geçti. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...
Rusya Ukrayna savaşı, Çin ile Tayvan ve Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim derken bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatı bölgede gerilimi yükseltti. Kuzey Kore, "çok tehlikeli ve yanlış bir seçim" diye nitelediği olay sonrası önce füze denemesi yaptı, ardından da 180 savaş uçağını havalandırdı. Güney Kore ise anında yanıt verdi.
Kuzey Kore'nin son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgede yürüttükleri ortak askeri tatbikatı uzatma kararı alan ABD ve Güney Kore'ye Pyongyang'dan tehdit gibi yanıt geldi.
Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Pak Jong Chon yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin kararının "çok tehlikeli ve yanlış bir seçim" olduğunu söyledi.
KONTROL EDİLEMEZ DURUMA GETİRİYORLAR
"ABD ve Güney Kore'nin sorumsuz kararı, müttefik kuvvetlerin kışkırtıcı askeri eylemlerinin yol açtığı mevcut durumu kontrol edilemez bir aşamaya sürüklüyor" diyen Pak, "ABD ve Güney Kore, ne kadar geri dönülemez ve korkunç bir hata yaptığını öğrenecek" ifadelerini kullandı.
TATBİKATI UZATMA KARARI ALMIŞLARDI
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin art arda gelen füze testlerinin ortasında son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına 31 Ekim'de başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı.