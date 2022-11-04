Asya'da savaşın ayak sesleri! Jetler peş peşe "acil" koduyla havalandı... Kuzey Kore "Korkunç bir hata" diyerek uyarmıştı

Rusya Ukrayna savaşı, Çin ile Tayvan ve Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim derken bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatı bölgede gerilimi yükseltti. Kuzey Kore, "çok tehlikeli ve yanlış bir seçim" diye nitelediği olay sonrası önce füze denemesi yaptı, ardından da 180 savaş uçağını havalandırdı. Güney Kore ise anında yanıt verdi.