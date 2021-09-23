İngiltere'den bir garip aşı uygulaması! Türkiye'yi önce kırmızı listeden çıkardı sonra yapılan aşıları tanımadı!
İngiltere geçtiğimiz hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı. Artık Türkiye'den İngiltere'ye giden kişilerin 10 günlük otel karantinaları son buldu. Ancak İngiltere bu sefer de Türkiye'deki aşı sistemini ve aşı sertifikasını tanımadı. Bu yüzden Türkiye'de aşılananlar İngiltere'de aşılı kabul edilmiyor.
İngiltere geçen hafta aldığı karar ile Türkiye'yi 22 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde kırmızı listeden çıkardı.
Böylece Türkiye'den İngiltere'ye giden kişilerin 10 gün boyunca otel karantinasına girip 2 bin 285 sterlin ödemesine gerek kalmadı.
Fakat İngiltere, Türkiye'nin aşılama sistemi ve aşı sertifikasını henüz tanımış değil.
Bu nedenle Türkiye'de aşılanmış kişiler İngiltere'ye uçtuklarında aşılanmamış sayılıyor ve 10 gün boyunca kaldıkları yerde karantinaya girmeleri gerekiyor.
Bu da Türkiye'den turistlerin İngiltere'ye gelişini önemli oranda zorlaştırıyor.
İngiltere'de aşılandıktan sonra Türkiye'yi ziyaret eden kişiler ise geri döndüklerinde böyle bir zorunlulukla karşılaşmıyor.
İngiltere'nin aşılama sistemini tanıdığı ülkeler arasında ABD, Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Japonya ve Avustralya'nın yanı sıra gelişmekte olan ülkeler de var.