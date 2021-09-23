İngiltere’den bir garip aşı uygulaması! Türkiye’yi önce kırmızı listeden çıkardı sonra yapılan aşıları tanımadı!

Bu nedenle Türkiye'de aşılanmış kişiler İngiltere'ye uçtuklarında aşılanmamış sayılıyor ve 10 gün boyunca kaldıkları yerde karantinaya girmeleri gerekiyor.

Bu da Türkiye'den turistlerin İngiltere'ye gelişini önemli oranda zorlaştırıyor.

İngiltere'de aşılandıktan sonra Türkiye'yi ziyaret eden kişiler ise geri döndüklerinde böyle bir zorunlulukla karşılaşmıyor.