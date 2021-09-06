Şoke eden iddia! Taliban'dan kaçmak için İngiliz askeri bakın ne yapmış!
Dünyanın gözü Afganistan'da olan bitene çevrilmişken Taliban son direniş kalesi Pençşir'in de kontrolleri altına girdiğini açıkladı. Taliban'ın ülke yönetimini neredeyse tamamen ele almasının ardından muhalifler ve yabancı kuvvetlerin çıkışı devam ediyor. Dünyanın en çok konuşulan konularından biri olan Taliban'ın hedefi olmak istemeyen İngiliz askerlerinin kaçış yöntemi şoke etti. İşte detaylar…
Afganistan'da NATO kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin yankıları devam ediyor.
KADIN KILIĞINDA KAÇTILAR
İngiliz Daily Star'ın haberine göre Afganistan'da görev yapan, İngiltere ordusuna bağlı özel birliğe mensup SAS askerlerinin, canlarını kurtarmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu.
Taliban güçlerine açık hedef olmamak için üniformalarını askeri üslerde bırakan İngiliz askerleri, fark edilmemek için burka giydi.
Daily Star'a göre, havaalanına ulaşmak için Taliban tarafından kapatılmış olan uzun bir yolu geçmek zorunda olan 20 kadar SAS askeri, çareyi kadın kılığına girmekte buldu.
Ülkenin güney bölgesinde özel görevde olan askerlerin, bir taksi filosunda Taliban güçlerinin kurduğu barikatlarını geçerek yüzlerce kilometre yol kat ettiği belirlendi.
TALİBAN DESTEKÇİSİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Burka giyerek katıldıkları konvoyda Taliban bayrakları sallayan İngiliz askerlerinin, başkent Kabil'e gitmelerini, Taliban mensuplarına minnetlerini sunmak olduğu bahanesine sığındığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili gazeteye konuşan bir kaynak, Afganistan'da görev yapan özel kuvvet askerleri için "Askerler, silah ve mühimmat dışındaki teçhizatlarının çoğunu bıraktı ve burkalarla örtündü. Daha sonra beş taksiyle Kabil'e gittiler" açıklamasında bulundu.