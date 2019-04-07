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Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?

Neredeyse bütün dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Diana'nın hayatını kaybettiği korkunç kaza üzerinden yıllar geçmesine rağmen gizemini koruyor. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı hala tartışılıyor. Tüm bu tartışmalar sürerken bomba itiraf emekli bir İngiliz ajanından geldi. Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: "Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.." İşte İngiliz ajanın itirafları ve Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

07.04.2019 12:16 - Son Güncelleme: 07.04.2019 12:25
Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?
Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.
Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?

Lady Diana hem Birleşik Krallık hem de tüm dünya için hafızalara kazınmış bir isim. Prenses Diana, ölüm yılı 31 Ağustos 1997'den bu yana hala çok konuşulan bir insan.

Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?

Ölümünün ardındansa cevaplanmamış pek çok soru bırakmıştı. Geçirdiği trafik kazası, Dodi Al Fayed ile ilişki dedikoduları ve daha fazlası...

Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?

Bu sorulardan en önemlisi ise şuydu:

Lady Diana'nın ölümü bir kaza mı, yoksa cinayet miydi?

Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?

Zaten soylu bir aileden gelen Lady Diana, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine girdi.

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