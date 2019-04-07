Galler Prensesi Lady Diana nasıl öldü? Prenses Diana suikaste mi kurban gitti?

Neredeyse bütün dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Diana'nın hayatını kaybettiği korkunç kaza üzerinden yıllar geçmesine rağmen gizemini koruyor. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı hala tartışılıyor. Tüm bu tartışmalar sürerken bomba itiraf emekli bir İngiliz ajanından geldi. Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: "Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.." İşte İngiliz ajanın itirafları ve Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

07.04.2019 12:16 - Son Güncelleme: 07.04.2019 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





