Yunan Korgerenal’i MİT Başkanı Hakan Fidan korkusu sardı: Erdoğan’ın yanındaki varlığı endişe verici
Ege Adalarında tahriklerinden vazgeçmeyen Yunanistan'ın yeni korkusu Başkan Erdoğan'ın tüm ziyaretlerinde bulunan MİT Başkanı Hakan Fidan. Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis, "Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta" dedi.
MİT'in artan operasyonel gücü ile ilgili, Pentapostagma isimli Yunan medya kuruluşunda yazı yayımlandı. Yunan Korgeneral Lazaros Kambouridis'in görüşlerine yer verildi.
'TÜRKİYE'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARI...'
Kambouridis, şu açıklamalarda bulundu:
"Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta. Ayrıca, daha önce Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın üstlendiği görev olan MİT'in artık sınır dışında silahlı operasyonlar yürütmesi de soru işaretleri yaratıyor. Yunan topraklarında da üstlenebileceği olası görevler...
MİT'İN ELİNDEKİ İHA GÜCÜ
MİT yetkililerinin donanımlı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanarak Suriye ve Irak'ta "Yüksek Değerli Noktalı Hedeflere" taarruz etme amaçlı silahlı misyonları, ülkemiz savunmasının sınır hattında da karşılık gelen hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığının işaretini veriyor."
ABD PLANI SUYA DÜŞTÜ
Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan basını sayfalarını bir kez daha savaş senaryolarına ayırdı.
'Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?' sorusunu yüksek sesle soran komşu basını bu defa bu soruyu ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'e yöneltti.