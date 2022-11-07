Yunan Korgerenal’i MİT Başkanı Hakan Fidan korkusu sardı: Erdoğan’ın yanındaki varlığı endişe verici

ABD PLANI SUYA DÜŞTÜ

Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunan basını sayfalarını bir kez daha savaş senaryolarına ayırdı.

'Türkiye Yunanistan'a saldırırsa ABD ne yapacak?' sorusunu yüksek sesle soran komşu basını bu defa bu soruyu ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi George Tsounis'e yöneltti.