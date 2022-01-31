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Haberler Dünya Yunanistan'da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Yunanistan'da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Dünya Türk kuşlarını dilinden düşürmezken Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ı SİHA korkusu sarmaya devam ediyor. Aşırı sağcı Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü diplomasiyi 'tehdit' olarak nitelendirdi. Yunan vekil "Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız" diye konuştu.

31.01.2022 12:57 - Son Güncelleme: 31.01.2022 12:57
Yunanistan’da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Aşırı sağcı Yunan parlamenter ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yunanistan’da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Velopulos, Yunanistan'ın 200 Rafaelesi de olsa yine de Bayraktar'larla baş edemeyeceğini ve East Med'in 'cenazesinin kalktığını' ifade etti.

Yunanistan’da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar'a yeniden adım attığını belirten vekil, şunları söyledi: "Türkler etrafımızı sardı Kapsabalis Bey. Kuşatıldık. Kimse anlayamıyor mu? Hala son 'Türk yiyici' Bay Dendias'ımız var diye kendimizi kandırıyoruz. İnanılmaz olaylar oluyor Kapsabalis Bey.

Yunanistan’da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Gerçekten endişelenmeye başladım. 200 Rafaele alsak bile gelecek için endişeleniyorum. Bir örnek vereceğim, diyelim ki Yunanistan'ın 200 Rafaelesi var ve Türkiye'nin de 400 Bayraktar'ı var.

Yunanistan’da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı

Sonra diyelim ki onları Egeye seferber ettiler. Bu bizim savaş uçaklarımızın radarında 400 sinyal demek.

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