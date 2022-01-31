Yunanistan'da SİHA korkusu! Yunan vekil itiraf etti: Türkler etrafımızı sardı
Dünya Türk kuşlarını dilinden düşürmezken Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan'ı SİHA korkusu sarmaya devam ediyor. Aşırı sağcı Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Balkanlarda yürüttüğü diplomasiyi 'tehdit' olarak nitelendirdi. Yunan vekil "Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız" diye konuştu.
31.01.2022 12:57
- Son Güncelleme: 31.01.2022 12:57