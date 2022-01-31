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29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst gökdelenden atladı

Amerika bu ölümü konuşuyor. 2019 Miss Amerika güzellik kraliçesi seçilen 30 yaşındaki Cheslie Kryst, Manhattan'daki gökdelenden atlayarak hayatını kaybetti. 60 katlı binanın 29'uncu katında oturan Kryst, en son binanın 29'uncu katındaki terasta görülmüştü. Polisler, açık teras alanından atladığını söyledi. Bazı kesimler ise, Cheslie Kryst'in intiharını şüpheli buluyor. Instagram'a yüklediği son fotoğrafına 'Bu gün size huzur ve sükunet getirsin' notunu düştü.

31.01.2022 12:27 - Son Güncelleme: 31.01.2022 12:30
29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst gökdelenden atladı

ABD, Eski ABD güzeli Cheslie Kryst'ı konuşuyor. Kryst, New York'ta yaşadığı lüks apartmanın 29'uncu katından atlayarak hayatına son verdi

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29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst gökdelenden atladı

Kryst'ın saatler önce Instagram'dan yaptığı paylaşım ise gündem oldu. Kryst, ölmeden sadece birkaç saat önce Instagram'a yüklediği son fotoğradına 'Bu gün size huzur ve sükunet getirsin' notunu düştü.

29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst gökdelenden atladı

Kryst'in ölümünün ardından bu paylaşıma kısa sürede yorum yağdı. Ölüm haberinin duyulmasının ardından söz konusu fotoğrafa 30 binin üzerinde yorum yapıldı.

29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst gökdelenden atladı

New York Polis Departmanı (NYPD), Kryst'in evinin bulunduğu 42. Cadde'deki apartman binasına sabah 7:13'te gelen ihbar sonrası ekip sevk edildiğini açıkladı.

29. kattan çakıldı! Eski ABD Güzellik Kraliçesi Cheslie Kryst gökdelenden atladı

Konu ile ilgili yapılan açıklamada olay yerine polis memurları ve sağlık görevlilerinin gönderildiği ancak Kryst'in olay yerinde öldüğü bilgisine yer verildi.

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