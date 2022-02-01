ABD askerleri Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başladı! Bu görüntüler Putin'i çıldırtacak
Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak gelişmeler geliyor. Rusya ile Ukrayna arasında yükselen gerilim sürerken ABD askerleri ülkeye gönderilen füzeler için Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başladı. ABD Florida Ulusal Muhafızları'nın ülkenin Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde verdiği bu eğitime ait görüntüler yayınlandı.
ABD tarafından askeri yardım sevkiyatlarının bir parçası olarak gönderil m141 roketatarları için ABD askerleri Ukrayna ordusuna eğitim verdi. ABD Florida Ulusal Muhafızları'nın ülkenin Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde verdiği bu eğitime ait görüntüler yayınlandı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde askerlerin eğitimlerini tam teçhizatlı bir şekilde yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntülerin paylaşılması Moskova'ya vir mesaj olarak algılanırken, askeri uzmanlar bu görüntülerin ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini bir kez daha net bir şekilde ifade ettiğinin altını çizdi.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD yönetiminin çağrısıyla yaptığı ve Moskova'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının ele alındığı toplantısında Rus ve Amerikalı temsilciler arasında sert tartışmalar yaşandı. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas-Greenfield, askeri hareketliliğin onlarca yıldır Avrupa'da görülen en büyük yığınak olduğunu söyledi.