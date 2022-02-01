ABD askerleri Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başladı! Bu görüntüler Putin’i çıldırtacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde askerlerin eğitimlerini tam teçhizatlı bir şekilde yaptığı da dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntülerin paylaşılması Moskova'ya vir mesaj olarak algılanırken, askeri uzmanlar bu görüntülerin ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini bir kez daha net bir şekilde ifade ettiğinin altını çizdi.