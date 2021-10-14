Yunanistan'da sel felaketi! Atina sular altında kaldı
Son dakika haberleri... Yunanistan'da etkili olan sağanak yağış ülkenin başkenti Atina'yı sular altında bıraktı. Hayatın adeta felç olduğu yağış sonrası onlarca ev ve işyerini su bastı, arabalar sürüklendi. İşte felaketin görüntüleri...
14.10.2021 23:37
- Son Güncelleme: 15.10.2021 00:13
EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle kent merkezindeki Nea Smyrni, Paleo, Gounari, Antheon ve Chaidari ilçelerinde onlarca ev ve işyerini su bastı.
Pire şehrinde sel nedeniyle bazı yolların kapandığı ve yardım isteyen vatandaşlara ulaşılamadığı belirtildi.