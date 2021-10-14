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Yunanistan'da sel felaketi! Atina sular altında kaldı

Son dakika haberleri... Yunanistan'da etkili olan sağanak yağış ülkenin başkenti Atina'yı sular altında bıraktı. Hayatın adeta felç olduğu yağış sonrası onlarca ev ve işyerini su bastı, arabalar sürüklendi. İşte felaketin görüntüleri...

14.10.2021 23:37 - Son Güncelleme: 15.10.2021 00:13
Yunanistan’da sel felaketi! Atina sular altında kaldı

Yunanistan'da etkili olan sağanak yağış ülkenin başkenti Atina'yı sular altında bıraktı.

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Yunanistan’da sel felaketi! Atina sular altında kaldı

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına nedeniyle kent merkezindeki Nea Smyrni, Paleo, Gounari, Antheon ve Chaidari ilçelerinde onlarca ev ve işyerini su bastı.

Yunanistan’da sel felaketi! Atina sular altında kaldı

Atina'da sokaklar göle dönerken, toplu taşıma araçları ve arabalar sular altında kaldı

Yunanistan’da sel felaketi! Atina sular altında kaldı

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Saatte ortalama 120 kg yağışın düştüğü Atina ve Pire'de okullar Pazartesi gününe kadar kapalıyken, orduya yardıma hazırlık talimatı verildi.

Yunanistan’da sel felaketi! Atina sular altında kaldı

Pire şehrinde sel nedeniyle bazı yolların kapandığı ve yardım isteyen vatandaşlara ulaşılamadığı belirtildi.

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