Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı
Koronavirüs salgınıyla alt yapısı olmayan sağlık sistemi Yunanistan'ı zora soktu. Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek başkent Atina'da gösteri düzenledi. Haberin detayları...
21.10.2021 17:30
- Son Güncelleme: 21.10.2021 17:30
Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sağlık sisteminin güçlendirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığına yürüdü.
Hastanelerdeki personel eksikliğine dikkati çeken sağlık çalışanları, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan sağlık çalışanlarının iş akdini askıya almaya yönelik uygulamasından vazgeçmesini talep etti.
Yunanistan'da salgın sürecinin endişe verici olduğunu belirten Çipras, hükümetin salgınla mücadele tedbirlerinde getirdiği "gevşeme" politikasını da eleştirdi.