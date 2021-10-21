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Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı

Koronavirüs salgınıyla alt yapısı olmayan sağlık sistemi Yunanistan'ı zora soktu. Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek başkent Atina'da gösteri düzenledi. Haberin detayları...

AA
21.10.2021 17:30 - Son Güncelleme: 21.10.2021 17:30
Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sağlık sisteminin güçlendirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığına yürüdü.

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Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı

Hastanelerdeki personel eksikliğine dikkati çeken sağlık çalışanları, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan sağlık çalışanlarının iş akdini askıya almaya yönelik uygulamasından vazgeçmesini talep etti.

Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı

Hükümet, sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.

Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı

Öte yandan Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Partisi lideri Aleksis Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin salgınla mücadelede ve aşı kampanyasında "pes ettiğini", vatandaşlara gerçekleri söylemediğini ileri sürdü.

Yunanistan’da sağlık çalışanları kötü çalışma koşulları nedeniyle 1 gün süreyle greve başladı

Yunanistan'da salgın sürecinin endişe verici olduğunu belirten Çipras, hükümetin salgınla mücadele tedbirlerinde getirdiği "gevşeme" politikasını da eleştirdi.

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