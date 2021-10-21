BioNTech'in 3. dozu ne kadar etkili?
Dünya 2019'da başımıza bela olan koronavirüsşe savaşırken iki doz aşının koronavirüse karşı koruyup korumadığı tartışılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı olanların iki doz Sinovac olanların mutlaka 3 ve 4. doz olarak BioNTech olması gerektiğini bildirmişti. Öte yandan 2 doz BioNTech aşısı olanların ise 3. Doza ihtiyaç duyabileceği Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından açıklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılar ile ilgili yaptığı denemenin ön sonuçlarını açıkladı. Söz konusu sonuca göre, üçüncü doz aşısının Covid-19'a karşı yüzde 95,6 etkili oldu.
Dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarının etkinlik oranını açıkladı.
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşının güçlendirici üçüncü dozunun corona virüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu belirtildi.
Pfizer ve BioNTech'ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı.
'GÜÇLENDİRİCİ DOZ NORMALE DÖNÜŞTE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR'
Açıklama ile ilgili konuşan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, kanıtlara eklenen önemli verilerin, takviye dozun geniş bir insan popülasyonunu corona virüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Şahin, "Bu bulgularda, herkes için aşılara geniş küresel erişimin yanı sıra, güçlendirici aşıların pandemiyi kontrol altına alma ve normale dönüşte önemli bir rol oynayabilir" diye konuştu.