BioNTech’in 3. dozu ne kadar etkili?

'GÜÇLENDİRİCİ DOZ NORMALE DÖNÜŞTE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR'

Açıklama ile ilgili konuşan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, kanıtlara eklenen önemli verilerin, takviye dozun geniş bir insan popülasyonunu corona virüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Şahin, "Bu bulgularda, herkes için aşılara geniş küresel erişimin yanı sıra, güçlendirici aşıların pandemiyi kontrol altına alma ve normale dönüşte önemli bir rol oynayabilir" diye konuştu.