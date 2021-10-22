Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Arama motorlarında bu sorunun aranmasının bir nedeni var. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 yıl sonra ilk kez bir geceyi hastanede geçirdi. Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı. Kraliçe 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı. Peki Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Detaylar haberimizde...
22.10.2021 10:13
- Son Güncelleme: 22.10.2021 10:18
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini "ön tetkikler" için hastanede geçirdiği bildirildi.