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Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Arama motorlarında bu sorunun aranmasının bir nedeni var. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 8 yıl sonra ilk kez bir geceyi hastanede geçirdi. Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı. Kraliçe 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı. Peki Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Detaylar haberimizde...

AA
takvim.com.tr
22.10.2021 10:13 - Son Güncelleme: 22.10.2021 10:18
Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini "ön tetkikler" için hastanede geçirdiği bildirildi.

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Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde." denildi.

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu

95 yaşındaki Kraliçe'nin 7. King Edward Hastanesi'ne gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı.

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu

8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? 8 yıl sonra bir ilk! Hastanelik oldu

KUZEY İRLANDA ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

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