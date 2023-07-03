Yunanistan'da garson köle gibi çalıştırıldı! Soruşturma başlatıldı
Yunanistan'dan tepki çeken bir görüntü sosyal medyaya yansıdı. Rodos'taki bir işletmede, garsonun denizde belini aşan sularda yürüyerek platformda güneşlenen turistlere servis yaptığı görüntülerin ardından ülke ayağa kalktı. Sosyal medyada duruma tepki yağarken söz konusu işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yunanistan'da Rodos'taki bir işletmede, garsonun denizde belini aşan sularda yürüyerek platformda güneşlenen turistlere servis yaptığı görüntüler tepkilere sebep oldu. Köleliği andıran görüntüler sonrası sosyal medya ayağa kalktı.
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Rodos Çalışanlar Merkezi Başkanı Panayotis Englezos'un, söz konusu işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Englezos, yaptığı açıklamada, "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor." dedi.
"ÇALIŞANLAR KÖLE DEĞİLDİR"
Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söyleyerek, "Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır." diye konuştu.
CNN Greece de mekan sahibinin açıklamalarına yer vererek "İşçinin bunu zorla yapması mümkün mü? Bunu isteyerek yapıyor ve bahşişini alıyor" dediğini yazarken İsmini açıklamak istemeyen garson ise böyle çalışmaktan rahatsız olmadığını söyleyerek, "Bu sayede günde 200 Euro'ya kadar çıkan bahşiş alıyorum." dedi.
Cumartesi ülkenin en önemli tatil noktalarından Rodos'taki bir işletmede tişört ve şort giymiş bir garsonun, elindeki tepsi ile göğüs hizasına kadar yükselen suyun içinde yürüyerek platformda güneşlenen müşterilere hizmet ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.