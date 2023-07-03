Yunanistan’da garson köle gibi çalıştırıldı! Soruşturma başlatıldı

"ÇALIŞANLAR KÖLE DEĞİLDİR"

Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söyleyerek, "Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır." diye konuştu.