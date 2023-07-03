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Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron'u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesiyle birlikte başlayan protestolar 6. Gününde de devam ediyor. Emmanuel Macron, binlerce kişinin tutuklandığı ve geniş çapta yıkıma yol açan isyanın ardından bugün parlamento liderleriyle görüşmeye hazırlanırken basın Fransız lideri eleştirilerin hedefine koydu. Bazı gazeteler Fransa'nın imajının bozulduğunu söylerken bazıları da Macron'un protestolar altında ezildiğini yazdı.

03.07.2023 11:30 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:42
Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron’u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

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Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron’u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron’u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron’u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron’u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

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