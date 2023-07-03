Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron'u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin öldürülmesiyle birlikte başlayan protestolar 6. Gününde de devam ediyor. Emmanuel Macron, binlerce kişinin tutuklandığı ve geniş çapta yıkıma yol açan isyanın ardından bugün parlamento liderleriyle görüşmeye hazırlanırken basın Fransız lideri eleştirilerin hedefine koydu. Bazı gazeteler Fransa'nın imajının bozulduğunu söylerken bazıları da Macron'un protestolar altında ezildiğini yazdı.
03.07.2023 11:30 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:42