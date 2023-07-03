Fransa yangın yeri! Dünya basını Macron’u hedef tahtasına koydu: İmaj bozuldu Macron ezildi

Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateşte hayatını kaybetmesinin ardından bu gece de birçok kentte protestolar devam etti.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.