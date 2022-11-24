Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği! Türkiye'nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu hala devam ediyor. Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'e açılacak olmasından endişe duyan Yunanistan, manşetlerinde öfkesini kustu.
Türkiye ve Mısır arasında yeni sayfa açılacağının sinyalinin iyiden iyiye verilmesiyle, Doğu Akdeniz'de bir kez daha dengeler alt üst olabilir. Doğal müttefiki Güney Kıbrıs'ın yanı sıra İsrail ve Mısır'a tutunmaya çalışan Yunanistan, son olarak Kahire yönetimiyle bir arama kurtarma işbirliği anlaşması imzaladı. Atina yönetimi, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin karşısına bir kez daha Mısır kartını sürmeyi deniyor.
Yunan ordusu ise, Mısır'da her yıl gerçekleşen Medusa tatbikatından fotoğraflar paylaştı. İskenderiye açıklarındaki tatbikata Mısır ve Yunanistan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, ABD ve Güney Kıbrıs katıldı.
ROTA YİNE AKDENİZ
Yunan medyası ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki muhtemel hamlesine geniş şekilde yer veriyor. Sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın kısa sürede Akdeniz'e açılması bekleniyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'in dibinde hem tuz üstü hem de tuz altı aramasına girişecek.