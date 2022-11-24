Vav TV İzle
Haberler Dünya Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği! Türkiye'nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

Yunanistan'da Abdülhamid Han paniği! Türkiye'nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu hala devam ediyor. Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'e açılacak olmasından endişe duyan Yunanistan, manşetlerinde öfkesini kustu.

24.11.2022 14:36 - Son Güncelleme: 24.11.2022 14:36
Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği! Türkiye’nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

Türkiye ve Mısır arasında yeni sayfa açılacağının sinyalinin iyiden iyiye verilmesiyle, Doğu Akdeniz'de bir kez daha dengeler alt üst olabilir. Doğal müttefiki Güney Kıbrıs'ın yanı sıra İsrail ve Mısır'a tutunmaya çalışan Yunanistan, son olarak Kahire yönetimiyle bir arama kurtarma işbirliği anlaşması imzaladı. Atina yönetimi, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin karşısına bir kez daha Mısır kartını sürmeyi deniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği! Türkiye’nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

Yunan ordusu ise, Mısır'da her yıl gerçekleşen Medusa tatbikatından fotoğraflar paylaştı. İskenderiye açıklarındaki tatbikata Mısır ve Yunanistan'ın yanı sıra Suudi Arabistan, ABD ve Güney Kıbrıs katıldı.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği! Türkiye’nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

Suudi Arabistan'ın ilk kez bir savaş gemisi gönderdiği Medusa-12'de gözlemci ülkelerin listesi de hayli uzun: Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Hindistan, Sırbistan, Bahreyn, Kongo, Fas, Romanya ve Fransa.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği! Türkiye’nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

ABD deniz piyadelerinin sahne aldığı tatbikatta, askerler bir savaş gemisi üstünde bayraklarla poz verdi. Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Mısırlı mevkidaşı Usame Rüşdi Asker'le birlikte Medusa-12'yi takip etti.

Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği! Türkiye’nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

ROTA YİNE AKDENİZ
Yunan medyası ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki muhtemel hamlesine geniş şekilde yer veriyor. Sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın kısa sürede Akdeniz'e açılması bekleniyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'in dibinde hem tuz üstü hem de tuz altı aramasına girişecek.

SON DAKİKA