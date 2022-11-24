Yunanistan’da Abdülhamid Han paniği! Türkiye’nin hamlesini sindiremeyip öfke manşetleri attılar

Türkiye ve Mısır arasında yeni sayfa açılacağının sinyalinin iyiden iyiye verilmesiyle, Doğu Akdeniz'de bir kez daha dengeler alt üst olabilir. Doğal müttefiki Güney Kıbrıs'ın yanı sıra İsrail ve Mısır'a tutunmaya çalışan Yunanistan, son olarak Kahire yönetimiyle bir arama kurtarma işbirliği anlaşması imzaladı. Atina yönetimi, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin karşısına bir kez daha Mısır kartını sürmeyi deniyor.