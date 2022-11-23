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Haberler Dünya Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi

Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi

2022 Dünya Kupası'nı izlemek için dünyanın dört bir yanından taraftarlar Katar'a akın etti. Başkent Doha'daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam'ı tanımak isteyen taraftarların ilgi odağı oldu.

23.11.2022 22:52 - Son Güncelleme: 23.11.2022 22:52
Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi’ne yoğun ilgi gösterdi

2022 FIFA Dünya Kupası Katar'da tüm heyecanıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi’ne yoğun ilgi gösterdi

Dünyanın dört bir yanından taraftarlar, turnuvayı yerinde takip etmek için başkent Doha'ya akın etti.

Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi’ne yoğun ilgi gösterdi


Katara Kültür Köyü Camisi de turistlerden yoğun ilgi gördü.

Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi’ne yoğun ilgi gösterdi

Camide görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor.

Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi’ne yoğun ilgi gösterdi

Caminin kapısında ziyaretçilerin telefonlarından görüntüleyebilecekleri 30'dan fazla dilde İslam ile ilgili elektronik panolar bulunurken, isteyenlere farklı dillerde İslam'ı tanıtan kitapçıklar dağıtılıyor.

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