Dünya Kupası taraftarları Katara Kültür Köyü Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi
2022 Dünya Kupası'nı izlemek için dünyanın dört bir yanından taraftarlar Katar'a akın etti. Başkent Doha'daki Katara Kültür Köyü Camisi, İslam'ı tanımak isteyen taraftarların ilgi odağı oldu.
23.11.2022 22:52 - Son Güncelleme: 23.11.2022 22:52
Dünyanın dört bir yanından taraftarlar, turnuvayı yerinde takip etmek için başkent Doha'ya akın etti.
Camide görevli, birçok dil bilen erkek ve kadın vaizler, yabancı turistlere İslam dinini ve hoşgörüsünü anlatıyor.