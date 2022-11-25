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ABD eski Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

Elle dergisinin eski köşe yazarlarından E. Jean Carroll New York'taki lüks bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtı.

25.11.2022 09:03 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:51
ABD Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

Amerikalı yazar E. Jean Carroll, tecavüzle suçladığı eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında New York'ta dava açtı.

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ABD Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

E. Jean Carroll, 1995'te New York'ta lüks bir mağazanın soyunma odasında Trump'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

Elle dergisinin eski köşe yazarlarından Carroll, tecavüz davasını, New York eyaletinde dün yürürlüğe giren yeni bir yasa kapsamında açtı. Yeni yasa eyalette tecavüze uğrayanlara, olayın üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin dava açma imkanı veriyor.

ABD Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

Carroll'ın avukatı Roberta Kaplan, Trump'ı davranışlarından sorumlu tutmak istediklerini söyledi. Trump'ın avukatı Alina Habba ise "Bu dava maalesef yeni yasanın istismarına bir örnek ve gerçek tecavüz kurbanlarına zarar verme riski taşıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

Carroll, Trump'a mağazada hediye seçiminde yardımcı olduğunu, bir ara soyunma odasına girdiklerini söylemiş ve Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Amerikalı yazar başına gelenleri iki arkadaşına anlattığını açıklamış, "Biri bana polise gitmemi tavsiye etti. Diğeri ise susmamı öğütledi, 'Unut bunu! 200 avukatı var. Seni gömer' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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