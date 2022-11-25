ABD eski Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı
Elle dergisinin eski köşe yazarlarından E. Jean Carroll New York'taki lüks bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump'a dava açtı.
25.11.2022 09:03 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:51
Amerikalı yazar E. Jean Carroll, tecavüzle suçladığı eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında New York'ta dava açtı.
E. Jean Carroll, 1995'te New York'ta lüks bir mağazanın soyunma odasında Trump'ın cinsel saldırısına maruz kaldığını iddia ediyor.
Carroll, Trump'a mağazada hediye seçiminde yardımcı olduğunu, bir ara soyunma odasına girdiklerini söylemiş ve Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.
Amerikalı yazar başına gelenleri iki arkadaşına anlattığını açıklamış, "Biri bana polise gitmemi tavsiye etti. Diğeri ise susmamı öğütledi, 'Unut bunu! 200 avukatı var. Seni gömer' dedi" ifadelerini kullanmıştı.