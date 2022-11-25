ABD eski Başkanı Donald Trump için şok suçlama! Ünlü yazar E Jean Carroll tecavüz davası açtı

Carroll, Trump'a mağazada hediye seçiminde yardımcı olduğunu, bir ara soyunma odasına girdiklerini söylemiş ve Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Amerikalı yazar başına gelenleri iki arkadaşına anlattığını açıklamış, "Biri bana polise gitmemi tavsiye etti. Diğeri ise susmamı öğütledi, 'Unut bunu! 200 avukatı var. Seni gömer' dedi" ifadelerini kullanmıştı.