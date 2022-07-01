Yunan yine tahriklerde! NATO bitene kadar başka şimdi başkalar! Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Doğu Akdeniz'deki tahriklerinden asla vazgeçmeyen Yunanistan, NATO Zirvesi'nin hemen ardından yine Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almaya başladı. Yunan Ta Nea gazetesi 'Erdoğan tekrar kışkırtıyor/Sakinlik bir gün sürdü' provokatif manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. İşte detaylar...
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki anlaşmayla başlayan tarihi NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de liderlerin kameraların karşısına geçtiği basın toplantılarıyla sona erdi.
Madrid zirvesine yön veren Türkiye, ABD'den satın almak istediği F-16 jetleri için de doğrudan Başkan Joe Biden'dan yeşil ışık aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında "Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Orada cumhuriyetçilerle görüşme yapmak suretiyle desteğini almamız halinde Sayın Biden'ın gayretleri sonuç bulacaktır. O yüzden gecikmeden ayrıca bir heyeti de göndereceğiz" dedi.
NATO zirvesindeki Türkiye'nin rolü ve gelişmeler, ABD'den İngiltere'ye, Almanya'dan Yunanistan'a yankı bulmaya devam ediyor.
Wall Street Journal, 'Biden, NATO'nun genişlemesi sırasında Türkiye'ye F-16 satışının arkasında durdu' başlığıyla bir habere yer verdi. Gazeteye göre, ABD liderinin savaş uçağı yorumu, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini düşürebilecekleri yorumundan hemen sonra geldi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın "Onlara F-16 uçaklarını satmalıyız ve uçakları da modernize etmeliyiz. Bunu yapmamak bizim çıkarımıza değil" diyerek bir kez daha desteğini yinelediğini belirten WSJ, satışın Ukrayna savaşı sürerken Türkiye'yi Rusya'ya karşı Batı kampında tutmanın bir yolu olarak görüldüğünü kaydetti.
Gazeteye göre, Ankara'nın geçen yılın sonbaharında gündeme getirdiği F-16 talebini hem ABD hem de Türkiye müttefikler arasında yıpranmış ilişkileri onarmak için bir araç olarak görüyor.
EXPRESS : BIDEN'IN DRAMATİK U DÖNÜŞÜ
İngiliz Express gazetesindeki bir analizin başlığı 'ABD sonunda Erdoğan'ın F-16 jet planının arkasında dururken, Biden gerçekten ne teklif ediyor?' oldu. Analize göre, ABD lideri Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesinin önündeki vetoyu kaldırmasından sonra dramatik bir U-dönüşüne imza attı.
Alman rnd yayın organı, 'Biden Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor' diyor. Haberde ABD liderinin Türkiye'ye F-16 satılması gerektiğini daha önce de söylediği vurgulandı.
'Biden Türkiye'ye F-16 satışına desteğini ifade etti, tavizleri yalanladı' başlığını tercih eden The Hill ise, ABD liderinin müttefikine savaş uçağı satışında Kongre'nin onayı için iyimser olduğunu yazdı.
Washington Post gazetesi ise, 'Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı NATO anlaşmasındaki sözlerini yerine getirmeleri için uyardı' başlığıyla yayımladığı haberde, iki İskandinav ülkesinin ittifaka girişinin şimdiden tehdit altında olabileceğini yazdı.