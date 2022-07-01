Yunan yine tahriklerde! NATO bitene kadar başka şimdi başkalar! Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar

Gazeteye göre, Ankara'nın geçen yılın sonbaharında gündeme getirdiği F-16 talebini hem ABD hem de Türkiye müttefikler arasında yıpranmış ilişkileri onarmak için bir araç olarak görüyor.

EXPRESS : BIDEN'IN DRAMATİK U DÖNÜŞÜ

İngiliz Express gazetesindeki bir analizin başlığı 'ABD sonunda Erdoğan'ın F-16 jet planının arkasında dururken, Biden gerçekten ne teklif ediyor?' oldu. Analize göre, ABD lideri Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesinin önündeki vetoyu kaldırmasından sonra dramatik bir U-dönüşüne imza attı.