Avrupa'nın en büyük camisi! Fransa Strazburg'da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu
Avrupa'daki Müslümanlar zaman zaman sözlü ve yazılı saldırılara maruz kalıyorlar. Bunun son örneklerinden biri de Fransa'da yaşandı. Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen "Savaş ilanı" başlıklı mektupta "Fransa'da İslam dinine yer olmadığı" ileri sürüldü.
İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak "Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.
Mektupta "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor." şeklinde tehditler savuruldu.
"BURASI DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"
Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.
Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu." dedi.
MADDİ SIKINTILAR
Tehditlerin hedefindeki Eyüp Sultan Camisi, inşaatı bittiğinde Avrupa'nın en büyük camisi ve külliyesi olacak. Camide, Fransa'nın doğusu ile sınıra yakın olduğu için Almanya ve İsviçre'deki Müslümanlar da ibadet edebilecek.
Kaba inşaatının büyük kısmı tamamlanan külliye, şehrin merkezindeki Fatih Camisi'nin 1996'da taşındığı alanda yükseliyor.