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Haberler Dünya Avrupa'nın en büyük camisi! Fransa Strazburg'da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

Avrupa'nın en büyük camisi! Fransa Strazburg'da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

Avrupa'daki Müslümanlar zaman zaman sözlü ve yazılı saldırılara maruz kalıyorlar. Bunun son örneklerinden biri de Fransa'da yaşandı. Fransa'nın Strazburg kentinde inşaatı devam eden, Avrupa'nın en büyük camisine ölüm tehditleri ve İslam'a hakaretler içeren mektup gönderildi. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne önceki gün gönderilen "Savaş ilanı" başlıklı mektupta "Fransa'da İslam dinine yer olmadığı" ileri sürüldü.

AA
07.10.2021 11:49 - Son Güncelleme: 07.10.2021 12:11
Avrupa’nın en büyük camisi! Fransa Strazburg’da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak "Elbette cemaatinizin çoğu İslam'ı seçecek. O zaman neden Fransa'da kalıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

Mektupta "Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor." şeklinde tehditler savuruldu.

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Avrupa’nın en büyük camisi! Fransa Strazburg’da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

"BURASI DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"
Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.

Sosyal medyadan da açık tehditler aldıklarını ifade eden Şahin, "Daha önce de 'Sizin ve ailenizin adresini bulduk. Hepinizi öldüreceğiz. Caminin ortasına bomba yerleştireceğiz' tarzında tehditler de oldu." dedi.

Avrupa’nın en büyük camisi! Fransa Strazburg’da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

Şahin, "Bu tehditler genelde tüm Avrupa'da oluyor. Tüm Müslümanlara bu tür tehditler geliyor ama burası Avrupa'nın en büyük külliyesi olması hasebiyle herhalde biraz daha fazla ilgi çekiyor. Biraz daha fazla ses getirebilmek amacıyla bu tür tehditleri biz daha sık yaşıyoruz." diye konuştu.

Avrupa’nın en büyük camisi! Fransa Strazburg’da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

Tehdit mektubunu almalarının ardından polise ve yetkili makamlara haber verdiklerini aktaran Şahin, din adamları ve siyasetçilerin de aşırıcılık içeren yorumlarının bu tür olumsuzlukları tetiklediğini, bunların yerine herkesten sağduyulu açıklamalar beklediklerini söyledi.

Avrupa’nın en büyük camisi! Fransa Strazburg’da inşaatı devam eden camiye tehdit mektubu

MADDİ SIKINTILAR
Tehditlerin hedefindeki Eyüp Sultan Camisi, inşaatı bittiğinde Avrupa'nın en büyük camisi ve külliyesi olacak. Camide, Fransa'nın doğusu ile sınıra yakın olduğu için Almanya ve İsviçre'deki Müslümanlar da ibadet edebilecek.

Kaba inşaatının büyük kısmı tamamlanan külliye, şehrin merkezindeki Fatih Camisi'nin 1996'da taşındığı alanda yükseliyor.

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