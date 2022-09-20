Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek
Dünya günlerdir İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. 70 yıllık taht serüveninin ardından hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni de çok konuşuldu. Dünya liderlerinin katıldığı törendeki Osmanlı detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in ilginç 10 özelliğinin olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...
20.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 20.09.2022 10:12
İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.