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Haberler Dünya Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

Dünya günlerdir İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. 70 yıllık taht serüveninin ardından hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni de çok konuşuldu. Dünya liderlerinin katıldığı törendeki Osmanlı detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in ilginç 10 özelliğinin olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

20.09.2022 10:12 - Son Güncelleme: 20.09.2022 10:12
Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

Habertürk'te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinde Osmanlı detayı! İşte Kraliçe Elizabeth hakkında şoke edecek 10 ilginç gerçek

Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.

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