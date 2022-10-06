Yunanistan Türkiye’ye tahriklerinde sınırları zorluyor! Yunan bakandan itiraf: ’Türkiye’yi M1117 ile tehdit edeceğiz’

Çekya'nın başkenti Prag'da bugün ilk kez bir araya gelecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine, hem Türkiye hem de Yunanistan en üst düzeyde katılıyor. Skai televizyonu 'Yeni Türk Yunan karşıtı çılgınlığının ardından Prag savaşı-Aynı şehirde iki yabancı' başlıklı haberini internet sitesinin ilk sayfasından sundu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 27 AB liderine Ankara'yı şikayet edeceğini belirtti.