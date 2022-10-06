Yunanistan Türkiye'ye tahriklerinde sınırları zorluyor! Yunan bakandan itiraf: 'Türkiye'yi M1117 ile tehdit edeceğiz'
Ege Adaları'nda ABD'nin gazıyla sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan, yine sınırlarını zorluyor. "Türkler sabah Yunanistan'ı tehdit ediyor ve akşam da ağlıyorlar. Çünkü tehditlerine karşı bir ordu gönderdik" diyerek çizgiyi aşan Yunanistan Savunma Bakanı'ndan, adalara taşınan Amerikan silahlarına dair bir itiraf geldi. Yunan gazete To Vima'ya göre, Yunanistan Savunma Bakanı Amerikalı Senatörlere "M1117 zırhlı araçlarla Türkiye'yi tehdit edeceğiz" dedi.
Çekya'nın başkenti Prag'da bugün ilk kez bir araya gelecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine, hem Türkiye hem de Yunanistan en üst düzeyde katılıyor. Skai televizyonu 'Yeni Türk Yunan karşıtı çılgınlığının ardından Prag savaşı-Aynı şehirde iki yabancı' başlıklı haberini internet sitesinin ilk sayfasından sundu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 27 AB liderine Ankara'yı şikayet edeceğini belirtti.
'Erdoğan ve Miçotakis buluşması çerçeve dışı' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Yunanistan Başbakanı'nın 27 Avrupa liderine Türkiye'nin Libya ile imzaladığı enerji anlaşmasının 'yasa dışı' ve 'mantıksız' olduğunu anlatacağını yazdı.
Eleftheros Typos gazetesi, 'Prag Zirvesi: Miçotakis Türk meydan okumaları ve 'doğrulukları' hakkında ne söyleyecek-Ne zaman Erdoğan'la aynı odada olacak?' başlığını tercih etti.
'Erdoğan ve Miçotakis Prag'da: Başbakan'ın silahları-Bir görüşme olacağına dair belirti yok' diyen CNN Yunanistan, tıpkı Skai gibi 'aynı şehirde iki yabancı' tanımını yaptı.
HER GECE UYUMADAN ÖNCE
'Ankara'dan Yunanistan ve AB'ye çifte saldırı' başlığını kullanan Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı enerji anlaşmasına karşı yükselen tepkilere yanıt verdiğini aktardı.
Kathimerini, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen güvenlik forumuna katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sözlerini de sayfasına taşıdı. 'Dendias: Avrupa savunma ordusu gerekiyor' başlıklı haberde, Yunan Dışişleri Bakanı'nın her gece uyumadan önce yaptığı son şeyin Ege Denizi'ndeki Türk uçuşları hakkında bilgi almak olduğu aktarıldı.