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Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: O bölgeler geri alındı! Savaş bölgesinde son dakika gelişmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını duyurmasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna, ilhak edilen bölgede kalan ve çatışmaların sürdüğü yerlerden Herson ve Harkiv'deki bazı bölgelerin Rus güçlerinden alındığını duyurdu.

04.10.2022 17:27 - Son Güncelleme: 04.10.2022 17:45
Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak açıklama: O bölgeler geri alındı! Savaş bölgesinde son dakika gelişmesi

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

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Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak açıklama: O bölgeler geri alındı! Savaş bölgesinde son dakika gelişmesi

Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak açıklama: O bölgeler geri alındı! Savaş bölgesinde son dakika gelişmesi

Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak açıklama: O bölgeler geri alındı! Savaş bölgesinde son dakika gelişmesi

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.

Ukrayna’dan Putin’i kızdıracak açıklama: O bölgeler geri alındı! Savaş bölgesinde son dakika gelişmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

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