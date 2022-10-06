‘CIA’sal oyunlar! ABD Ukrayna’yı yine sattı: Daria Dugina suikastının arkasında Ukrayna var

ZELENSKIY'NIN DANIŞMADINI İDDİALARI YALANLADI

Gazeteye açıklama yapan Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak saldırının Ukrayna tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.

Podolyak, "Savaş sırasında şu ya da bu ülkedeki herhangi bir cinayetin beraberinde bir tür pratik önem taşıması gerektiğinin bir kez daha altını çizeceğim. Taktik veya stratejik bazı özel amaçları yerine getirmelidir. Dugina gibi biri, Ukrayna için taktik veya stratejik bir hedef değil" dedi.