‘CIA’sal oyunlar! ABD Ukrayna’yı yine sattı: Daria Dugina suikastının arkasında Ukrayna var
Vladimir Zelenskiy'i gazlayıp adeta Rusya'ya yem yapan ABD, Ukrayna'yı yarı yolda bırakmaya devam ediyor. Dünyanın gündemine oturan Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina suikastının arkasında Ukrayna olduğu iddia edildi. Daha önce Rusya'nın dillendirdiği iddiayı bu kez ABD seslendirmeye başladı. İşte o iddia ve suikastın ayrıntıları…
Amerika Birleşik Devleri'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i adeta gazlayarak Rusya'ya karşı kışkırtması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerini fiilen sona erdirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın "bağımsız ülkeler olarak tanınma" talebini kabul etmesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında istihbarat oyunları yaşanmaya devam ediyor.
Daha önce Rusya'nın suikast Ukrayna tarafından gerçekleştirildi iddiasını bu kez ABD dillendirildi.
ABD'nin ünlü gazetelerinden The New York Times (NYT), ABD'nin istihbarat teşkilatlarının ünlü Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Daria Dugina'ya 20 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'nde aracı infilak ettirilerek düzenlenen suikastın emrini Ukrayna hükümetinin bazı bölümlerinin verdiğine inandığını yazdı.
ZELENSKIY'NIN İMZASI VAR MI YOK MU?
Gazetede yer alan habere göre Ukrayna yönetiminin suç ortaklığına dair istihbarat değerlendirmesi geçen hafta ABD hükümeti içinde paylaşıldı. İstihbaratla ilgili gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Ukrayna hükümetinin hangi unsurlarının Dugina'ya suikast düzenlenmesi için yetki verdiğine inanıldığı, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği veya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzasının olup olmadığını açıklamadı.
Haberde "Ukrayna'nın eylemi ve ABD'nin yanıtı hakkında bilgi verilen yetkililer, gizli istihbarat ve hassas diplomasi meseleleri hakkında adlarının açıklanmaması şartıyla konuştu" denildi.
ZELENSKIY'NIN DANIŞMADINI İDDİALARI YALANLADI
Gazeteye açıklama yapan Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak saldırının Ukrayna tarafından yapıldığı iddialarını reddetti.
Podolyak, "Savaş sırasında şu ya da bu ülkedeki herhangi bir cinayetin beraberinde bir tür pratik önem taşıması gerektiğinin bir kez daha altını çizeceğim. Taktik veya stratejik bazı özel amaçları yerine getirmelidir. Dugina gibi biri, Ukrayna için taktik veya stratejik bir hedef değil" dedi.