Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit'in kurucusu Rainer Schaller'in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor
Türkiye'de vücut geliştirme sporuyla ilgilenen herkesin bir başka deyişler "body"cilerin üzerinde katkısı olan bir isim Rainer Schaller. Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan uçakla iletişimin kesildiği açıklanmıştı. .Kayıp milyoner ve ailesi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu. Uçağın enkazına ait parçalara da ulaşıldı. İş insanı ve beraberindekilerin hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor.
23.10.2022 13:12 - Son Güncelleme: 23.10.2022 13:12
Yetkililer, McFit'in 53 yaşındaki kurucusu, kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja, özel jetleri ile Limón'a giderken kayboldu. Yetkililer, yaptıkları arama sırasında trajik bir bulguya ulaştı.