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Haberler Dünya Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit'in kurucusu Rainer Schaller'in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit'in kurucusu Rainer Schaller'in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Türkiye'de vücut geliştirme sporuyla ilgilenen herkesin bir başka deyişler "body"cilerin üzerinde katkısı olan bir isim Rainer Schaller. Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Alman iş insanı Rainer Schaller ve ailesini taşıyan uçakla iletişimin kesildiği açıklanmıştı. .Kayıp milyoner ve ailesi aranırken, denizde bir yetişkin ve bir çocuğun cesetleri bulundu. Uçağın enkazına ait parçalara da ulaşıldı. İş insanı ve beraberindekilerin hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor.

23.10.2022 13:12 - Son Güncelleme: 23.10.2022 13:12
Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit’in kurucusu Rainer Schaller’in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Yetkililer, McFit'in 53 yaşındaki kurucusu, kız arkadaşı Christiane Schikorsky ve çocukları Aaron ve Finja, özel jetleri ile Limón'a giderken kayboldu. Yetkililer, yaptıkları arama sırasında trajik bir bulguya ulaştı.

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Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit’in kurucusu Rainer Schaller’in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Kosta Rika Kamu Güvenliği Bakanlığı ise Ulusal Sahil Güvenlik ve Hava Gözetleme Servisi tarafından yapılan arama operasyonu sırasında bir yetişkin ve bir çocuğunun cesedinin bulunduğunu doğruladı.

Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit’in kurucusu Rainer Schaller’in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

UÇAĞA AİT ENKAZ PARÇALARINA ULAŞILDI
Yetkililer ayrıca, Juan Santamaria havaalanındaki varış noktasından yaklaşık 40 km uzaklıkta özel koltuklarından birini ve çeşitli eşyaların bulunduğunu aktardı.

Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit’in kurucusu Rainer Schaller’in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Diğer taraftan, Alman milyonerin geçen Cuma gecesi ailesiyle birlikte Meksika'dan havalandığı bildirildi. Kişisel antrenör olduğu düşünülen Marcus Kurreck adındaki bir adamın da özel jette bulunduğu açıklandı.

Vücut geliştirme sporuna katkısı büyük! McFit’in kurucusu Rainer Schaller’in özel jeti düştü: Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği düşünülüyor

Sivil Havacılık Kurumu müdürü Fernando Naranjo. "Özel jet, Limón havalimanına varmadan yaklaşık 40 km önce radardan kayboldu. Uçak 18:58'de inecekti, 2 bin fit yükseklikte kaybettik" diye konuştu.

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