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Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan yeni skandal! İstanbul'a Konstantinopol dedi!

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak tahriklerde bulunan, gittiği her ülkede Türkiye aleyhine konuşan, 16 harita ile Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan yine gerilimi artıracak ifadeler kullandı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlardaki "Konstantinopol" kullanımını, sonraki twitlerinde "İstanbul" olarak düzeltti.

05.03.2023 19:36 - Son Güncelleme: 05.03.2023 19:36
Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan yeni skandal! İstanbul’a Konstantinopol dedi!

Dendias, bugün İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarete dair dün yaptığı ilk paylaşımda, "Konstantinopol"ü ziyaret ederek Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılacağını ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirtti.

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Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan yeni skandal! İstanbul’a Konstantinopol dedi!

TEPKİ GELİNCE DÜZELTME YAPTI

Bu paylaşımın altında, Konstantinopol kullanımına çok sayıda tepki geldi ve İstanbul isminin kullanılması gerektiği yorumları yapıldı.

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan yeni skandal! İstanbul’a Konstantinopol dedi!

Dendias'ın ikinci paylaşımında ise Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katılacağını belirterek, "İstanbul" kelimesini kullandığı görüldü.

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan yeni skandal! İstanbul’a Konstantinopol dedi!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gündüz saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katılıp Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmüştü.

Yunanistan tahriklere doymuyor! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan yeni skandal! İstanbul’a Konstantinopol dedi!

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