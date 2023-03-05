Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! 'En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?' Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı
Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada... Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip 50 ülkeyi belirledi. Türkiye'nin de sıralamada yer aldığı listede Reddit kullanacılarının yorumları analiz edildi.
05.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:51
'EN ÇEKİCİ KADINLAR VE ERKEKLER HANGİ ÜLKEDE?'
Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! Dünyanın "en çekici"ni insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı. Türkiye bakın kaçıncı sırada...
İşte dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeler...