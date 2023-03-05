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Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! 'En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?' Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı

Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada... Bilim insanları, yapay zekayı kullanarak dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip 50 ülkeyi belirledi. Türkiye'nin de sıralamada yer aldığı listede Reddit kullanacılarının yorumları analiz edildi.

05.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 05.03.2023 11:51
Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! ’En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?’ Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı

'EN ÇEKİCİ KADINLAR VE ERKEKLER HANGİ ÜLKEDE?'

Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! Dünyanın "en çekici"ni insanlarına sahip ilk 50 ülke veri bilimi uzmanları ve yapay zeka işbirliği ile ortaya çıkarıldı. Türkiye bakın kaçıncı sırada...

İşte dünyanın en çekici insanlarına sahip ülkeler...

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Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! ’En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?’ Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı

10. DANİMARKA

Araştırma kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki farklı milletlerden kadın ve erkeklerin güzellik ve yakışıklığına dair binlerce Reddit gönderisi analiz edildi. Ardından ortaya çıkan sonuçlar ile derecelendirmeler oluşturuldu.

Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! ’En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?’ Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı

9. İTALYA

İngiliz mayo markası Pour Moi tarafından yapılan araştırma için uzmanlar puanlama yapabilmek için "çekici", "seksi", "güzel", "yakışıklı", "muhteşem", "iyi görünümlü", "hoş" ve "ateşli" kelimelerinin geçtiği tüm paylaşımları inceledi.

Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! ’En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?’ Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı

8. FRANSA

Yorumlar ülkelere göre gruplandı ve gönderi, yorum ile beğeni sayısından puanlar oluşturuldu.

Dünyanın en çekici kadın ve erkeklerine sahip ülkeler belli oldu! ’En çekici kadınlar ve erkekler hangi ülkede?’ Türkiye bakın kaçıncı sırada çıktı

7. UKRAYNA

Pour Moi'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Reddit verilerini analiz ettik ve dünyanın en çok hangi ülkelerin insanlarından etkilendiğini ortaya çıkarmak için çekici milletlerden bahseden paylaşımların ve onayların sayısını topladık.

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