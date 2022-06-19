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Haberler Dünya Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD'yi karıştıran olay

Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD'yi karıştıran olay

Kaliforniya'da çalışan bir benzin istasyonu yöneticisi benzinin 6.99 olan fiyatını yanlışlıkla 0,69 cent olarak girince olanlar oldu. Düşük fiyatı gören sürücüler benzin istasyonuna akın etti. Hata ise 3 saat sonra fark edildi. Şirketi 20 bin dolar zarara uğratan yönetici tüm sorumluluğu üstlendi.

19.06.2022 11:58 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:58
Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD’yi karıştıran olay

Tüm dünyada yaşanan krizden dolayı benzin fiyatları oldukça yükselmiş durumda. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, fiyatların daha da yukarı çıkılmasına neden oluyor.

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Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD’yi karıştıran olay

Uluslararası alanda bu durumdan nasbini alan ülkelerden biri ise ABD. Ancak geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı.

Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD’yi karıştıran olay

Kaliforniya'daki Rancho Cordova bölgesindeki bir benzin istasyonunda yönetici olan John Szczecina, yaklaşık 3.7 litre olan benzinin 6,99 dolar olan fiyatını yanlışlıkla 0,69 cent olarak yazdı.

Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD’yi karıştıran olay

Bunu gören sürücülerr resmen istasyona akın etti. Yöneticinin bunu fark etmesi ise 3 saat sürdü.

Benzin fiyatlarında öyle bir hata yaptılar ki! ABD’yi karıştıran olay

Yöneticinin bu hatası benzin istasyonuna 20 bin dolar (yaklaşık 346 bin lira) patladı.

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