Cüceler Restoranı Türkiye'de de şube açmak istiyor! İran'ın başkenti Tahran'daki restoranın çalışanlarının yüzde 90'ı cüce
İran'ın başkenti Tahran'da kendisi de bir cüce olan Mehdi İbrahimi tarafından açılan restoranda çalışanların yüzde 90'ı cücelerden oluşuyor. İşletmenin kurucusu ve müdürü Mehdi İbrahimi "Allah bizim çocuklara öyle bir güç ve ilgi çekicilik vermiş ki halkın ilgisi onlara yöneliyor. Çok uzun boylular için buranın bir ilgi çekiciliği var. Dışarda acıyarak baktıkları cüceler burada onlara hizmet veriyor" dedi. Restoranın cüce çalışanlarından Senaullah Şehnevazi "Burada çalışanlar da benim gibi olduğu için çalışma ortamım rahat. Burada kendimi kısa olarak hissetmiyorum" diye konuştu. Mehdi İbrahimi Türkiye'de İstanbul veya İzmir'de de şube açmak istiyor.
19.06.2022 10:39 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:14
Tahran'ın Beheşti Caddesindeki restoranın işletmecisi ve çalışanlarının yüzde 90'ı cüce insanlardan oluşuyor.
İşletmecisi de çalışanları gibi cüce olan restoranda Tebriz'den Meşhed'e, Sistan-Belucistan'dan Tahran'a birçok kişi istihdam ediliyor.
Farsça ve Türkçe şarkı ve türkülerin söylendiği canlı müzik programları da yapılan mekanın işletmecisi Mehdi İbrahimi de bazen sahne alarak müşterilerinin güzel zaman geçirmesine yardımcı oluyor.
İşletmenin kurucusu ve müdürü Mehdi İbrahimi, aslında kültür-sanat işleriyle uğraştığını, hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce bu restoranı açtığını söyledi.