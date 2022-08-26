Yunanistan sınırını zorluyor! Yunan medyasından Dedeağaç manşetleri! Türkiye’nin sadece 20 km uzağına askerler yerleşecek

USNS MENDONCA'nın ayrılışından günler sonra, Batı Trakya'daki Dedeağaç'ın sürpriz bir konuğu vardı. Washington'da Türkiye karşıtı neredeyse her hamle ve tasarının altında imzası olan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Dedeağaç Limanı'nı ziyaret etti. Liman yönetimi tarafından 'resmi' olmayan ziyaretin fotoğrafları paylaşıldı, Yunan medyası Bob Menendez'in Ege Denizi'ndeki İspeçe Adası'na uğradığını da yazdı.