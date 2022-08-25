Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı
Dünya Meksikalı küçük kızı konuşuyor. Meksika'nın Villa de Ramos kentinde mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza'ya tüm müdahalelere kurtarılamadığı belirtilerek ölüm raporu verildi. Ertesi gün cenaze töreninde yaşananlar ise şaşkına çevirdi.
Meksika'nın Villa de Ramos kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle gittiği acil serviste öldüğü bildirilen 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza cenaze töreninde uyandı...
Gittiği hastanede ilk müdahaleyi yapan doktorlar, ailesine kızlarını daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini söyledi. Doktorların tavsiyesi üzerine Salinas de Hidalgo Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kız, ağrı kesici ve ateş düşürücü verilecek taburcu edildi. Öte yandan anneye Camila'ya bol bol su içirmesi ve meyve yedirmesi söylendi.
Annenin bütün çabalarına rağmen küçük kız bir türlü iyileşmeyince bu kez de acil servisin yolunu tuttular. Anne burada yaşandıklarını anlatırken, hemşirelerin kızının damarını bulmakta güçlük çektiğini ve ona oksijen vermekte geciktiklerini söyledi. Daha sonra ise "Hala bana sarılıyordu, onu zorla alıp götürdüler. 'Huzur içinde yatmasına izin vermelisin' dediler" ifadelerini kullandı.
Mendoza ailesi, yaşananlar sonrası doktorlara ihmalkarlık nedeniyle dava açtı. Meksika polisi ise film gibi olayın araştırıldığını, cesede otopsi yapılacağını söyledi.