Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Annenin bütün çabalarına rağmen küçük kız bir türlü iyileşmeyince bu kez de acil servisin yolunu tuttular. Anne burada yaşandıklarını anlatırken, hemşirelerin kızının damarını bulmakta güçlük çektiğini ve ona oksijen vermekte geciktiklerini söyledi. Daha sonra ise "Hala bana sarılıyordu, onu zorla alıp götürdüler. 'Huzur içinde yatmasına izin vermelisin' dediler" ifadelerini kullandı.