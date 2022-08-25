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Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Dünya Meksikalı küçük kızı konuşuyor. Meksika'nın Villa de Ramos kentinde mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle ailesi tarafından hastaneye götürülen 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza'ya tüm müdahalelere kurtarılamadığı belirtilerek ölüm raporu verildi. Ertesi gün cenaze töreninde yaşananlar ise şaşkına çevirdi.

25.08.2022 13:04 - Son Güncelleme: 25.08.2022 13:18
Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Meksika'nın Villa de Ramos kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle gittiği acil serviste öldüğü bildirilen 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza cenaze töreninde uyandı...

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Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Gittiği hastanede ilk müdahaleyi yapan doktorlar, ailesine kızlarını daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini söyledi. Doktorların tavsiyesi üzerine Salinas de Hidalgo Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük kız, ağrı kesici ve ateş düşürücü verilecek taburcu edildi. Öte yandan anneye Camila'ya bol bol su içirmesi ve meyve yedirmesi söylendi.

Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Annenin bütün çabalarına rağmen küçük kız bir türlü iyileşmeyince bu kez de acil servisin yolunu tuttular. Anne burada yaşandıklarını anlatırken, hemşirelerin kızının damarını bulmakta güçlük çektiğini ve ona oksijen vermekte geciktiklerini söyledi. Daha sonra ise "Hala bana sarılıyordu, onu zorla alıp götürdüler. 'Huzur içinde yatmasına izin vermelisin' dediler" ifadelerini kullandı.

Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Anne, hastanenin kendisini kızından ayrı kilitli bir odada tuttuğunu ileri sürdü. Saatler sonra ise kızının su kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrendi.

Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Aile ertesi gün küçük kızları için bir cenaze töreni düzenledi. Burada anne kızının tabutunun penceresinin buğulandığını fark etti. Kendisine 'halüsinasyon' gördüğü söylenince tabutu açamadı. Daha sonra babaannesi gözlerini kırptığını söyleyince tören bir anda karıştı.

Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Küçük kızın nabzının attığı fark edildi. Ölmediği fark edilen Camila hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane raporunda Camila'nın beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirdiği yazıyordu. Verilen ilk ölüm raporunda ise yalnızca sıvı kaybı yazıyordu.

Hayretler veren olay! Küçük kız öldü sanıldı cenazede uyandı

Mendoza ailesi, yaşananlar sonrası doktorlara ihmalkarlık nedeniyle dava açtı. Meksika polisi ise film gibi olayın araştırıldığını, cesede otopsi yapılacağını söyledi.

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