FBI’dan yeminli beyan! Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago isimli malikesinde 184 gizli belge bulundu

YEMİNLİ BEYANIN AÇIKLANMASI SÜRECİ

Trump'ın malikanesi Mar-a-Lago'ya 8 Ağustos'ta yapılan FBI baskınından 3 gün sonra ilk defa açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurmuştu.