Belçika'da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu
Belçika'da grev uçuşları durdurdu... Ülkede çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak.
20.06.2022 11:04 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:04
BRÜSEL'DE UÇUŞLAR DURDU
Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.
Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.
Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle yolculardan havalimanına gelmemelerini ve rezervasyonlarını değiştirmelerini talep etti.