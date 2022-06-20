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Belçika'da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu

Belçika'da grev uçuşları durdurdu... Ülkede çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti. Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak.

20.06.2022 11:04 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:04
Belçika’da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu

Belçika'da çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

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Belçika’da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu

Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.

Belçika’da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu

BRÜSEL'DE UÇUŞLAR DURDU

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.

Belçika’da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu

Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle yolculardan havalimanına gelmemelerini ve rezervasyonlarını değiştirmelerini talep etti.

Belçika’da grev! Brüksel Havalimanında uçuşlar durdu

TOPLU ULAŞIM AKSIYOR

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle Brüksel'in metro, tramvay ve otobüs seferlerinde sorun yaşanıyor.

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