Avrupa'da havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi
Avrupa'daki havalimanı kaosu giderek büyüyor.... İngiltere'de havalimanı personeli eksikliği nedeniyle iptal edilen uçuşlara her geçen gün yenileri eklendi. Önce Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacağını açıklamıştı. Şimdi ise başta Heathrow olmak üzere Birleşik Krallık'taki tüm havaalanlarında sıkıntı baş gösterdi. Öte yandan havalimanlarında yaşanan krizin ciddiyetini gözler önüne seren görüntüler de objektiflere yansıdı. Bir kaptan pilotun, Edinburgh Havalimanı'ndan kalkan Edelweiss Air uçuşu öncesinde bir taşıma bandına bagaj kaldırdığı gözlemlendi.
20.06.2022 17:48 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:21
Londra Heathrow Havalimanı 15 bin yolcuyu mahsur bırakan Bagaj yığılmasıyla başa çıkmak için havayollarına bugün uçuşlarının %10'unu iptal etme emrini verdi.
Terminal 2 ve 3'ten uçan havayollarının kalkışları kesmesini istemesinin ardından bugün Heathrow'da 90 uçuşun etkilenmesi bekleniyor.
SAYISIZ YOLCUNUN UÇUŞU İPTAL OLDU
Devam eden personel krizi İngiltere'nin seyahat merkezlerinde kargaşaya neden olmaya devam ederken, haftalarca uçuş iptallerinin ardından sayısız yolcunun seyahat planları alt üst oldu.