Vav TV İzle
Haberler Dünya Avrupa'da havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

Avrupa'da havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

Avrupa'daki havalimanı kaosu giderek büyüyor.... İngiltere'de havalimanı personeli eksikliği nedeniyle iptal edilen uçuşlara her geçen gün yenileri eklendi. Önce Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacağını açıklamıştı. Şimdi ise başta Heathrow olmak üzere Birleşik Krallık'taki tüm havaalanlarında sıkıntı baş gösterdi. Öte yandan havalimanlarında yaşanan krizin ciddiyetini gözler önüne seren görüntüler de objektiflere yansıdı. Bir kaptan pilotun, Edinburgh Havalimanı'ndan kalkan Edelweiss Air uçuşu öncesinde bir taşıma bandına bagaj kaldırdığı gözlemlendi.

20.06.2022 17:48 - Son Güncelleme: 20.06.2022 18:21
İngiltere’de havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

İngiltere'de havalimanlarında kaos görüntüleri gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İngiltere’de havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

Londra Heathrow Havalimanı 15 bin yolcuyu mahsur bırakan Bagaj yığılmasıyla başa çıkmak için havayollarına bugün uçuşlarının %10'unu iptal etme emrini verdi.

İngiltere’de havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi


Öte yandan İngiliz hava yolu firması EasyJet, Gatwick'te giderek daha fazla uçuşu kesintiye uğrattığı için kaos daha da büyüdü.

İngiltere’de havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

Terminal 2 ve 3'ten uçan havayollarının kalkışları kesmesini istemesinin ardından bugün Heathrow'da 90 uçuşun etkilenmesi bekleniyor.

İngiltere’de havalimanı kaosu büyüyor! Uçuşlar iptal, planlar alt üst oldu: Pilotlar bagaj taşırken görüntülendi

SAYISIZ YOLCUNUN UÇUŞU İPTAL OLDU
Devam eden personel krizi İngiltere'nin seyahat merkezlerinde kargaşaya neden olmaya devam ederken, haftalarca uçuş iptallerinin ardından sayısız yolcunun seyahat planları alt üst oldu.

SON DAKİKA