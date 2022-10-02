Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis'ten skandal suçlamalar
Ege Adaları'daki tahriklerinden de Türkiye'ye karşı hadsiz sözlerinden de vazgeçmeyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni bir skandala imza attı. İngiliz basınına konuşan Yunan Başbakan, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini' belirtti ve Ankara'ya yeni bir suçlama yöneltti.
Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.
Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti.
İngiliz Sunday Times'a konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak, Ankara'yı dezenformasyonla suçladı.
Yunan Başbakan 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini' belirtti.
Miçotakis, Türkiye'nin 'bölgesel bir oyuncu olmak istediğini' de sözlerine ekledi.
Yunan başbakan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'Herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmesini bekliyor, ki bu Yunan egemenliğinin sorgulanmasıyla sonuçlanırsa gerçekleşmeyecek.'
'POLİTİKALARIMIZI ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI MERKEZE ALARAK BELİRLEDİK'
Öte yandan Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yer buldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında 'Politikamızı ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirledik' demişti.