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Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis'ten skandal suçlamalar

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis'ten skandal suçlamalar

Ege Adaları'daki tahriklerinden de Türkiye'ye karşı hadsiz sözlerinden de vazgeçmeyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yeni bir skandala imza attı. İngiliz basınına konuşan Yunan Başbakan, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini' belirtti ve Ankara'ya yeni bir suçlama yöneltti.

02.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:08
Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye’yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis’ten skandal suçlamalar

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal sözler sarf etti.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye’yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis’ten skandal suçlamalar

İngiliz Sunday Times'a konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de atıfta bulunarak, Ankara'yı dezenformasyonla suçladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye’yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis’ten skandal suçlamalar

Yunan Başbakan 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görkemli bir Osmanlı vizyonunu takip ettiğini' belirtti.

Miçotakis, Türkiye'nin 'bölgesel bir oyuncu olmak istediğini' de sözlerine ekledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye’yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis’ten skandal suçlamalar

Yunan başbakan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul etmesini bekliyor, ki bu Yunan egemenliğinin sorgulanmasıyla sonuçlanırsa gerçekleşmeyecek.'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine Türkiye’yi hedef aldı! İngiliz basınına konuşan Miçotakis’ten skandal suçlamalar

'POLİTİKALARIMIZI ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI MERKEZE ALARAK BELİRLEDİK'

Öte yandan Meclis'in 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yer buldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında 'Politikamızı ülkemizin çıkarlarını merkeze alarak belirledik' demişti.

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