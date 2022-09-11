SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth’in son yolculuğu: 300 yıl sonra bir ilk! Kurşun tabutta defnedilecek

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon Kraliçe'nin cenazesinin Balmoral'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü ve dokunaklı bir anda Majesteleri Kraliçe, Balmoral'dan son kez ayrılıyor. Bugün Edinburgh'a yaptığı yolculukta İskoçya olağanüstü saygılarını sunacak" ifadelerini kullandı.