Yunanistan alevlere teslim! Rodos'tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı
Yunanistan günlerdir yangın felaketiyle boğuşuyor. Rodos'ta patlak veren orman yangınlarının ardından bu kez de Korfu Adası'nda yangın çıktı. Kısa sürede etkisini artıran yangın nedeniyle 12 yerleşim yeri boşaltıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle Atina'ya gitmişti. İşte detaylar
Yunanistan'ın Rodos adasında 7 gün önce başlayan yangınlar kontrolsüz bir şekilde yayıldı. Alevler kısa sürede adanın büyük bir bölümünü kapladı, öyle ki turizm için bölgeye gelen kişiler dehşeti yaşadı. Dün Yunanistan İklim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada turistlerin bölgeden tahliyesi için ülkenin en büyük operasyonunun yapıldığı açıklandı. Son gelen verilere göre Rodos adasından 20 bin kişiden fazla tahliye gerçekleşti.
Kara ve deniz yoluyla 3500 kişi tahliye edilirken, Pefki, Lindos ve Kalathos köylerinden de 1200 kişi tahliye edilecek. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına göre yaralanan kimse olmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ATİNA'YA YARDIM ELİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle Atina'ya gitti.
ŞİMDİ DE KORFU YANIYOR
Öte yandan Rodos adasından sonra Korfu adasında da yangın çıktı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.