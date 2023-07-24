Vav TV İzle
Haberler Dünya Yunanistan alevlere teslim! Rodos'tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunanistan alevlere teslim! Rodos'tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunanistan günlerdir yangın felaketiyle boğuşuyor. Rodos'ta patlak veren orman yangınlarının ardından bu kez de Korfu Adası'nda yangın çıktı. Kısa sürede etkisini artıran yangın nedeniyle 12 yerleşim yeri boşaltıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle Atina'ya gitmişti. İşte detaylar

takvim.com.tr
24.07.2023 11:11 - Son Güncelleme: 24.07.2023 11:11
Yunanistan alevlere teslim! Rodos’tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunanistan'ın Rodos adasında 7 gün önce başlayan yangınlar kontrolsüz bir şekilde yayıldı. Alevler kısa sürede adanın büyük bir bölümünü kapladı, öyle ki turizm için bölgeye gelen kişiler dehşeti yaşadı. Dün Yunanistan İklim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada turistlerin bölgeden tahliyesi için ülkenin en büyük operasyonunun yapıldığı açıklandı. Son gelen verilere göre Rodos adasından 20 bin kişiden fazla tahliye gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yunanistan alevlere teslim! Rodos’tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

BİNLERCE TAHLİYE

Yunan itfaiyesi BBC'ye yaptığı açıklamada, adadaki "karışıklık" diye tanımladığı durum nedeniyle özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Yunanistan alevlere teslim! Rodos’tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

Kara ve deniz yoluyla 3500 kişi tahliye edilirken, Pefki, Lindos ve Kalathos köylerinden de 1200 kişi tahliye edilecek. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına göre yaralanan kimse olmadı.

Yunanistan alevlere teslim! Rodos’tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA ATİNA'YA YARDIM ELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle Atina'ya gitti.

Yunanistan alevlere teslim! Rodos’tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

ŞİMDİ DE KORFU YANIYOR

Öte yandan Rodos adasından sonra Korfu adasında da yangın çıktı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.

SON DAKİKA