Yunanistan alevlere teslim! Rodos’tan sonra şimdi de Korfu Adası! 12 yerleşim yeri boşaltıldı

Yunanistan'ın Rodos adasında 7 gün önce başlayan yangınlar kontrolsüz bir şekilde yayıldı. Alevler kısa sürede adanın büyük bir bölümünü kapladı, öyle ki turizm için bölgeye gelen kişiler dehşeti yaşadı. Dün Yunanistan İklim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada turistlerin bölgeden tahliyesi için ülkenin en büyük operasyonunun yapıldığı açıklandı. Son gelen verilere göre Rodos adasından 20 bin kişiden fazla tahliye gerçekleşti.