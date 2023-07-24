Küresel sapkınlık projesi LGBT’ye Rusya ve Çin’de darbe!

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATI YASAKLANDI

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek. Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.