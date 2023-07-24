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Küresel sapkınlık projesi LGBT'ye Rusya ve Çin'de darbe!

Avrupa ve dünyada çocuk ve gençleri etkisi altına alarak kendi sapkınlıklarını yaymaya çalışan LGBT zihniyetine karşı, toplum ahlakını korumak isteyen güçlü devlet kurumları harekete geçti. Rusya ve Çin'de LGBT terörüne karşı güçlü mücadele veren ülkelerin arasında yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede cinsiyet değişikliği yapılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Ayrıca 2022 yılında onaylanan başka bir yasada pedofili propagandası yapanlar için 200 ile 400 bin ruble para cezası uygulanacak. Öte yandan daha önce de çeşitli yasakları devreye sokan Çin yönetiminden yeni LGBT yasakları geldi. Ülkede Pekin yönetiminin LGBT'ye geçit vermediği yeni yasaklar arasında meyda kuruluşlarına yönelik düzenlemeler de var.

takvim.com.tr
24.07.2023 20:10 - Son Güncelleme: 24.07.2023 20:10
Küresel sapkınlık projesi LGBT’ye Rusya ve Çin’de darbe!

Aile yapısını hedef alan LGBT terörü her yere yayılmaya devam ederken, Çin ve Rusya'dan küresel sapkınlıkla mücadele kapsamında sert kararlar peş peşe geldi.

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Küresel sapkınlık projesi LGBT’ye Rusya ve Çin’de darbe!

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ AMELİYATI YASAKLANDI
Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, cinsiyet değişikliği için ameliyat yapılması ve hormon tedavisi gerçekleştirilemeyecek. Ülkede halihazırda cinsiyet değişikliği yapmış kişilere de çeşitli kısıtlamalar getirilen yasaya göre, söz konusu vatandaşların evlilikleri geçersiz sayılacak ve evlat edinemeyecekler.

Küresel sapkınlık projesi LGBT’ye Rusya ve Çin’de darbe!

PROPOGANDA YAPMAKTA YASAKLANMIŞTI
Putin'in Aralık 2022'de onayladığı bir başka yasayla, Rusya'da geleneksel olmayan cinsel ilişki, çocuk istismarı ve cinsiyet değiştirme arzusuna neden olabilecek enformasyon propagandası içinde engelleyici adımlar atılmıştı.

Küresel sapkınlık projesi LGBT’ye Rusya ve Çin’de darbe!

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da çocuklara yönelik "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin tanıtımına getirilen yasağın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde sunulan karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Küresel sapkınlık projesi LGBT’ye Rusya ve Çin’de darbe!

Duma'nın resmi internet sitesinde yayınlanan karara göre çevrimiçi ya da çevrimdışı medya, internet, sosyal ağlar ve internet üzerinden yayınlanan filmlerde izleyici yaşına bakılmaksızın bu tür propagandaların yasaklanmasına karar verildi.

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