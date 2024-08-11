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Yunanistan alevlere teslim oldu! Çok sayıda kişi evlerde mahsur kaldı, 9 köy tahliye edildi

Komşu Yunanistan alevlere teslim oldu. Yunan basınındaki haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 22:19 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 22:20
Yunanistan alevlere teslim oldu! Çok sayıda kişi evlerde mahsur kaldı, 9 köy tahliye edildi 1

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde bugün öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği bildirildi.

Yunanistan alevlere teslim oldu! Çok sayıda kişi evlerde mahsur kaldı, 9 köy tahliye edildi 2

Yunan basınındaki haberlerde, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığı, yangına 26 hava aracı ve 120 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

Yunanistan alevlere teslim oldu! Çok sayıda kişi evlerde mahsur kaldı, 9 köy tahliye edildi 3

Haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.

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