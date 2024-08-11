Yunanistan alevlere teslim oldu! Çok sayıda kişi evlerde mahsur kaldı, 9 köy tahliye edildi

Komşu Yunanistan alevlere teslim oldu. Yunan basınındaki haberlerde, alevlerin yerleşim birimlerine ulaşması nedeniyle 9 köyün tahliye edildiği, polis ve gönüllülerin ise yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardıkları aktarıldı.