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Vatikan UFO sırlarını mı saklıyor? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor: Mussolini döneminde keşfedildi! Katolik Kilisesi’nde neler oluyor?

Vatikan'da uzaylılar ve doğaüstü çılgınlığı devam ediyor. Papa Francis'in geçtiğimiz aylarda uzaylıları vaftiz edeceğine yönelik skandal açıklamasının ardından İngiliz basınından gündeme damga vuran bir iddia geldi. İngiliz The Sun, Vatikan'ın UFO'lar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve arşivlerde uzaylılara ilişkin kanıtlar olduğunu iddia etti. Peki, Vatikan'ın uzaylı ilgisinin ve Batı basınının doğaüstü olay iddialarını şişirmesinin ardında ne var? İşte, uzaylı çılgınlığına ilişkin tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 16:43 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 16:46
Vatikan UFO sırlarını mı saklıyor? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor: Mussolini döneminde keşfedildi! Katolik Kilisesi’nde neler oluyor? 1

Vatikan'da uzaylılar ve doğaüstü olaylar ile ilgili hazırlık devam ederken İngiliz basınından gündeme damga vuran bir iddia geldi.

Vatikan UFO sırlarını mı saklıyor? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor: Mussolini döneminde keşfedildi! Katolik Kilisesi’nde neler oluyor? 2

Onlarca yıldır televizyon ve sinema ile dünya dışı varlıkların insanlarla iletişime geçeceğine yönelik propagandayla insanlık yönlendirilirken Batı basınından bu yönde yeni bir hamle daha geldi.

Vatikan UFO sırlarını mı saklıyor? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor: Mussolini döneminde keşfedildi! Katolik Kilisesi’nde neler oluyor? 3

KATOLİK KİLİSESİ'NİN BÜYÜK SIRRI

İngiliz The Sun, önde gelen bir UFO araştırmacısının Papa'nın Vatikan arşivlerinde uzaylı sırları sakladığı iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi. The Sun'a konuşan Steve Bassett, Katolik Kilisesi'nin UFO'lar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve muhtemelen arşivlerinde saklı kanıtlar olduğunu iddia etti.

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