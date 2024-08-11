Vatikan UFO sırlarını mı saklıyor? İngiliz basını bu iddia ile çalkalanıyor: Mussolini döneminde keşfedildi! Katolik Kilisesi’nde neler oluyor?

Vatikan'da uzaylılar ve doğaüstü çılgınlığı devam ediyor. Papa Francis'in geçtiğimiz aylarda uzaylıları vaftiz edeceğine yönelik skandal açıklamasının ardından İngiliz basınından gündeme damga vuran bir iddia geldi. İngiliz The Sun, Vatikan'ın UFO'lar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve arşivlerde uzaylılara ilişkin kanıtlar olduğunu iddia etti. Peki, Vatikan'ın uzaylı ilgisinin ve Batı basınının doğaüstü olay iddialarını şişirmesinin ardında ne var? İşte, uzaylı çılgınlığına ilişkin tüm detaylar…