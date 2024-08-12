Joe Biden tatilde! Plajda uzanırken görüntülendi sosyal medyada tepki yağdı: Ülkenin dümeni kimin elinde?

ABD Başkanı Joe Biden tatile çıktı. Delaware'de plajda şezlonga uzanırken görüntülenen Biden gündeme damga vurdu. Demokrat Parti'nin adaylığından çekilen ve başkanlığı da bırakması için baskı gören Biden'ın görevde olması gerekirken tatile çıkması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Ülkenin dümeni şu anda kimde?" diye sordu.
ABD Başkanı Joe Biden başkanlık tatiline çıktı. Delaware'deki bir plajda şezlonga uzanan görüntüleri yayılan Biden sosyal medyada topa tutuluyor.
JOE BIDEN TATİLDE
ABD'de Kasım 2024'te düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Başkan Biden cumartesi günü Rehoboth Plajı'na gitti. Basın mensupları ise Biden'ı bir plaj şemsiyesinin altında şezlongda uzanırken görüntüledi.
"ÜLKENİN DÜMENİ KİMİN ELİNDE?"
Biden'ın tatil görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.
X kullanıcıları Biden'ın, başkanlığının sona ermesine sadece birkaç ay kala tatile çıkmasına tepki yağdırdı. Biden'a tatile çıktığı için tepki gösteren kullanıcılar "ülkenin dümeninin şu anda kimde olduğunu" soruyor.