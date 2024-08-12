Joe Biden tatilde! Plajda uzanırken görüntülendi sosyal medyada tepki yağdı: Ülkenin dümeni kimin elinde?

ABD Başkanı Joe Biden tatile çıktı. Delaware'de plajda şezlonga uzanırken görüntülenen Biden gündeme damga vurdu. Demokrat Parti'nin adaylığından çekilen ve başkanlığı da bırakması için baskı gören Biden'ın görevde olması gerekirken tatile çıkması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "Ülkenin dümeni şu anda kimde?" diye sordu.