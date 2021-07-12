Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi! İHA korkusunu dışa vurdular

'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ TAKİP EDİYORUZ'

Haberde, "Türklerin sürekli vurguladığı 'Mavi Vatan'ı Yunan Takımadalarına empoze etme planının bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin insansız deniz gemileri (USV) inşa etme girişimini de takip ediyoruz" denildi ve şöyle devam etti: