Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi! İHA korkusunu dışa vurdular
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'ın, Türk savunma sanayiisi ile yarışmaya kalkıp satın aldığı jetler yüzünden ekonomisi dibe vurdu. Türkiye'nin insansız deniz araçlarının kendileri için yeni bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yunan medyası çaresizliklerini itiraf etti. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise, bölgede daha fazla Amerikan varlığı çağrısında bulundu.
12.07.2021 09:15
- Son Güncelleme: 12.07.2021 09:25