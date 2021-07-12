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Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi! İHA korkusunu dışa vurdular

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'ın, Türk savunma sanayiisi ile yarışmaya kalkıp satın aldığı jetler yüzünden ekonomisi dibe vurdu. Türkiye'nin insansız deniz araçlarının kendileri için yeni bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Yunan medyası çaresizliklerini itiraf etti. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise, bölgede daha fazla Amerikan varlığı çağrısında bulundu.

12.07.2021 09:15 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:25
Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi!

Yunan basınında çıkan haberlere göre, "Ankara'nın yeni 'Mavi Vatan' planı uyarınca, füzelerle donatılmış iki yeni insansız geminin bulunduğu bir Türk videosu, Girit'in önündeki bir Yunan deniz bölgesini hedef alıyor."

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Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi!

Pentapostagma, videonun propaganda yapma niyeti taşımadığını vurguladı ancak Türkiye'nin muhtemelen Ege ve Akdeniz'de yeni hazırlıklar içinde olduğunu öne sürdü.

Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi!

Öte yandan gazete, birçok Türk balıkçı teknesinin Yunan sınırına 'fazla yakın' olduğunu iddia etti. Gazete haberinde 'sözde balıkçı teknesi' iftirasında bulunurken bu asılsız iddiaya dair bir detay paylaşmadı.

Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi!

'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ TAKİP EDİYORUZ'
Haberde, "Türklerin sürekli vurguladığı 'Mavi Vatan'ı Yunan Takımadalarına empoze etme planının bir parçası olarak, Türk savunma sanayisinin insansız deniz gemileri (USV) inşa etme girişimini de takip ediyoruz" denildi ve şöyle devam etti:

Türk korkusu Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu! Yunan ABD’den yardım istedi!

ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi, "Mavi Vatan"ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Yeni Türk insansız deniz gemileri, keşif görevlerinde, yüzey harbinde kullanılıyor.