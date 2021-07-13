130 milyar dolarlık boşanma hakkında Bill Gates'ten bomba itiraf! "Her an gözyaşlarına boğulabilirdi"
Gündeme bomba gibi düşen 130 milyar dolarlık Bill ve Melinda Gates boşanması ile ilgili iddialar hala durulmadı. Melinda Gates'i aldatmasından pedofili Epstein'le ilişkisine kadar her gün hakkında yüzlerce haber çıkan Bill Gates hakkında yeni bir iddia daha geldi. Geçtiğimiz günlerde milyarderler kampına katılan Gates, 27 yıllık eşinden boşanma süreci ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.
27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanmaya hazırlanan Bill Gates, ayrılık kararı ile ilgili konuştu. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gates bu toplantıda boşanma ile ilgili hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.
ABD merkezli New York Post'un haberinde de benzer iddialar yer aldı. Söz konusu habere göre, etkinlikte yer alan, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Gates'in sorumluluğu üzerine aldığını öne sürdü.
Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkı da uzun süre manşetlerden inmemişti. 1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrılmış, aynı yıl Gates Melinda ile evlenmişti.
Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Söz konusu haberlere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca sık sık Ann ile birlikte vakit geçirdi.
Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi. Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.
EVLİLİĞİ İÇİN ONAY İSTEDİ
TIME dergisindeki 1997 tarihli bir yazıda Bill Gates, 'Melinda'yla evlenmeyi düşündüğümde Ann'i aradım ve onayını istedim' ifadelerini kullanmıştı.