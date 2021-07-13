130 milyar dolarlık boşanma hakkında Bill Gates'ten bomba itiraf! "Her an gözyaşlarına boğulabilirdi"

27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanmaya hazırlanan Bill Gates, ayrılık kararı ile ilgili konuştu. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gates bu toplantıda boşanma ile ilgili hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.

ABD merkezli New York Post'un haberinde de benzer iddialar yer aldı. Söz konusu habere göre, etkinlikte yer alan, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Gates'in sorumluluğu üzerine aldığını öne sürdü.