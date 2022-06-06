Yunan'ın SİHA korkusu zirvede! Ege'de Türk İHA'larına karşı koruma planlıyor
Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan Türk SİHA'larından korkusuna ne yapacaklarını şaşırdı. Yunanistan'ın, Ege Adaları'na, Türkiye'nin İnsansız Hava Araçlarını (İHA) bloke edecek bir sistemi yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü.
06.06.2022 16:28 - Son Güncelleme: 06.06.2022 16:28
Yunanistan'ın temin ettiği anti-drone sistemleri 2022 yazında, "Yunanistan FIR hattını (Uçuş Bilgi Bölgesi)" korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına yerleştirilecek.
YUNANİSTAN, İHA SAYISINI ARTIRMAK İSTİYOR
Yunanistan Hava Kuvvetleri de ABD'den "MQ-9" tipi İHA almak için harekete geçiyor. İlgili birimlerce onaylanması halinde yapılacak 3 adet "MQ-9" tipi İHA ve bir veya iki kontrol istasyonu alımı için yaklaşık 350 milyon avro ödenmesi öngörülüyor.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail'den edindiği iki "Heron" tipi İHA'ya üç tane daha ekleme talebini görüşmek üzere bu hafta içinde İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.